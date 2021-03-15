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    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)

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    51-летняя певица Дженнифер Лопес и 45-летний бейсболист Алекс Родригес расстались - Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)

    51-летняя певица Дженнифер Лопес и 45-летний бейсболист Алекс Родригес расстались

    Влюбленные так и не сыграли свадьбу

    Популярная певица и бейсболист были вместе почти четыре года, а два года назад стало известно о помолвке пары. Роскошная свадебная церемония была намечена на 2020-й год, однако в планы вмешалась пандемия коронавируса. Из-за происходящих событий во всем мире Джей Ло и Алекс дважды переносили намеченное торжество. А теперь стало известно, что их планам и вовсе не суждено сбыться.

    Сейчас Алекс находится в Майами, где готовится к новому бейсбольному сезону. Дженнифер в это время остается в Доминиканской республике: она снимается в фильме «Брак по залету», в котором ей досталась главная роль. При этом в последний раз певицу и ее избранника видели вместе в феврале.

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    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)
    Свадьба Дженнифер Лопес сорвалась из-за любовницы (фото)

    Одной из причин разрыва влюбленных называют 30-летнюю звезду реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон Лекрой. Девушка подтвердила, что общается с бейсболистом, но заверила, что о романтических отношениях не может быть и речи. Однако Джей Ло не верила в такую платоническую дружбу.

    «У них давно были проблемы в отношениях, но этот случай с Мэдисон стал последней каплей для Дженнифер», — поделился инсайдер из окружения певицы с Page Six. Сами бывшие влюбленные пока предпочитают не комментировать перемены в личной жизни. Источники уверяют, что окончательное решение о разрыве они приняли только в пятницу.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица Дженнифер Лопес шоу-бизнес
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