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    Вышел второй трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун

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    Вышел второй трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун

    «Я хочу делать искусство и создавать проблемы», — говорит Круэлла в ролике.

    В вечер вручения премий «Грэмми» компания Disney выложила второй трейлер фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли.

    В ролике рассказывается о восхождении злодейки, которая в фильме «101 далматинец» мечтала справить себе шубу из собачьих шкурок. Действие «Круэллы» разворачивается в Лондоне в 70-е годы двадцатого века, во время расцвета панк-рока. За кадром играет кавер на песню Нэнси Синатры These Boots Are Made for Walkin'.

    Девушка по имени Эстелла де Виль работает уборщицей, но мечтает заниматься провокационным искусством и дизайном. «Это мир возможностей, и я была рождена для чего-то большего в этой жизни», — говорит она. Под влиянием баронессы фон Хельман (Эмма Томпсон) Эстелла отдается темной стороне своей личности и превращается в Круэллу. Саму героиню сравнивают с Харли Квин или Джокером.

    Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

    Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

    И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.

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    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
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