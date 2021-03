Вышел второй трейлер «Круэллы» с Эммой Стоун

«Я хочу делать искусство и создавать проблемы», — говорит Круэлла в ролике.

В вечер вручения премий «Грэмми» компания Disney выложила второй трейлер фильма «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли.

В ролике рассказывается о восхождении злодейки, которая в фильме «101 далматинец» мечтала справить себе шубу из собачьих шкурок. Действие «Круэллы» разворачивается в Лондоне в 70-е годы двадцатого века, во время расцвета панк-рока. За кадром играет кавер на песню Нэнси Синатры These Boots Are Made for Walkin'.

Девушка по имени Эстелла де Виль работает уборщицей, но мечтает заниматься провокационным искусством и дизайном. «Это мир возможностей, и я была рождена для чего-то большего в этой жизни», — говорит она. Под влиянием баронессы фон Хельман (Эмма Томпсон) Эстелла отдается темной стороне своей личности и превращается в Круэллу. Саму героиню сравнивают с Харли Квин или Джокером.

Ранее «Скотч» показывал удивительные татуировки, которые оживают при движении (фото)

Наше тело подвижно, и есть части тела, где при движении рисунок будет искажаться, например, на сгибе руки или ноги.

И некоторые, как раз этим и пользуются, создавая удивительные движущиеся татуировки, которые меняются и оживают, когда человек двигается, открывая свои дополнительные смыслы.