Режиссер «Шествия Достоинства» Алан Бадоев поделился впечатлениями от события



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Для меня было огромной честью принять участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости, - говорит постановщик

Режиссер Алан Бадоев, который принимал участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости, отметил, что это был вызов для всей его команды, и они его приняли. Шествие Достоинства в рамках празднования состояла из трех частей, впервые в истории Гимн Украины звучал более 7 минут в исполнении более 600 голосов. Об этом Бадоев написал на своей странице в Facebook.

«Для меня было огромной честью принять участие в организации торжественной части празднования Дня Независимости. Это был вызов для всей моей команды, и мы его приняли. Потому что задача, которую поставил перед нами Владимир, полностью совпадала с нашими представлениями о том, как должен выглядеть праздник независимости Украины», - отметил режиссер Шествия Достоинства Бадоев.

«Я оказался среди прекрасных и красивых людей, которые создают своим трудом и талантом будущее нашей страны. Люди - наша главная сила, гордость и надежда! А единство - это ключ к миру и благосостоянию для всех граждан нашей большой, талантливой, красивой и богатой страны», - подытожил Бадоев.

Режиссерами торжественной части празднования 28-й годовщины Дня Независимости выступили Алан Бадоев и Елена Коляденко.

Шествие Достоинства состояло из трех частей, слоган которых звучал:« Мы - разные, но мы - едины ».