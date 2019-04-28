  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Российский канал анонсировал телешоу с президентом Украины

    • Розсилка
    Российский канал анонсировал телешоу с президентом Украины

    Программа была записана еще в 2011 году

    Российский телеканал НТВ анонсировал показ новой программы «Магия», ведущим которой станет бывший участник КВН, шоумен и избранный президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Meduza.

    Шоу будет выходить с 3 мая в ночном эфире канала. «Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах», - говорится в анонсе программы.

    По данным газеты «Коммерсант», это телешоу было записано еще в 2011 году. Его созданием занималась российская компания «ВайТ Медиа» для телеканала «Россия 1». Вместе с Зеленским программу вела Татьяна Лазарева.

    Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, обойдя действующего главу государства Петра Порошенко. За Зеленского проголосовали более 73% избирателей.

     

    Владимир Зеленский
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ