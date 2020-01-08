Названы номинанты на премию BAFTA-2020
Марго Робби дважды номинирована на премию BAFTA 2020 в одной и той же категории
2 февраля Королевском Альберт-Холле в Лондоне пройдет 73-я церемония вручения премии BAFTA за достижения в области кинематографа. А сегодня Британская киноакадемия опубликовала список номинантов!
Лучший фильм
«1917»
«Ирландец»
«Джокер»
«Однажды В… Голливуде»
«Паразиты»
Лучшая женская роль
Шарлиз Терон — «Скандал»
Джесси Бакли — «Дикая Роза»
Скарлетт Йоханссон — «Брачная История»
Сирша Ронан — «Маленькие Женщины»
Шарлиз Терон — «Скандал»
Рене Зеллвегер — «Джуди»
Лучшая Мужская Роль
Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
Леонардо Дикаприо — «Однажды В… Голливуде»
Адам Драйвер — «Брачная История»
Тэрон Эджертон — «Рокетмен»
Хоакин Феникс — «Джокер»
Джонатан Прайс — «Два Папы»
Лучшая Актриса Второго Плана
Марго Робби — «Однажды В… Голливуде»
Лора Дерн — «Брачная История
Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»
Флоренс Пью — «Маленькие Женщины»
Марго Робби — «Скандал»
Марго Робби — «Однажды В… Голливуде»
Лучший Актер Второго Плана
Том Хэнкс — «Прекрасный День По Соседству»
Том Хэнкс — «Прекрасный День По Соседству»
Энтони Хопкинс — «Два Папы»
Аль Пачино — «Ирландец»
Джо Пеши — «Ирландец»
Брэд Питт — «Однажды В… Голливуде»
Лучший Фильм На Иностранном Языке
«Прощание
«Для Самы»
«Боль И Слава»
«Паразиты»
«Портрет Девушки В Огне»
Лучший Анимационный Фильм
«Холодное Сердце — 2»
«Клаус»
«История Игрушек — 4»
«Барашек Шон: Фермагеддон»
Лучший Документальный Фильм
«Американская Фабрика»
«Аполлон-11»
«Для Самы»
«Диего Марадона»
«Большой Хак»
Лучший Режиссер
Сэм Мендес — «1917»
Мартин Скорсезе — «Ирландец»
Тодд Филлипс — «Джокер»
Квентин Тарантино — «Однажды В… Голливуде»
Пон Джун-Хо — «Паразиты»
Лучший Оригинальный Сценарий
«Образование»
«Достать Ножи»
«Брачная История»
«Однажды В… Голливуде»
«Паразиты»
Лучший Адаптированный Сценарий
«Ирландец»
«Кролик Джоджо»
«Джокер»
«Маленькие Женщины»
«Два Папы»
Полный список номинантов смотрите здесь.