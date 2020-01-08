  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Названы номинанты на премию BAFTA-2020

    • Розсилка
    73-я церемония состоится 2 февраля в Королевском Альберт-Холле в Лондоне - Названы номинанты на премию BAFTA-2020
    73-я церемония состоится 2 февраля в Королевском Альберт-Холле в Лондоне

    Марго Робби дважды номинирована на премию BAFTA 2020 в одной и той же категории

    2 февраля Королевском Альберт-Холле в Лондоне пройдет 73-я церемония вручения премии BAFTA за достижения в области кинематографа. А сегодня Британская киноакадемия опубликовала список номинантов!

    Лучший фильм

     «1917»

    «Ирландец»

    «Джокер»

    «Однажды В… Голливуде»

    «Паразиты»

    Лучшая женская роль

    Шарлиз Терон — «Скандал»

    Джесси Бакли — «Дикая Роза»

    Скарлетт Йоханссон — «Брачная История»

    Сирша Ронан — «Маленькие Женщины»

    Шарлиз Терон — «Скандал»

    Рене Зеллвегер — «Джуди»

    Лучшая Мужская Роль

    Тэрон Эджертон — «Рокетмен»

    Леонардо Дикаприо — «Однажды В… Голливуде»

    Адам Драйвер — «Брачная История»

    Тэрон Эджертон — «Рокетмен»

    Хоакин Феникс — «Джокер»

    Джонатан Прайс — «Два Папы»

    Лучшая Актриса Второго Плана

    Марго Робби — «Однажды В… Голливуде»

    Лора Дерн — «Брачная История

    Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»

    Флоренс Пью — «Маленькие Женщины»

    Марго Робби — «Скандал»

    Марго Робби — «Однажды В… Голливуде»

    Лучший Актер Второго Плана

    Том Хэнкс — «Прекрасный День По Соседству»

    Том Хэнкс — «Прекрасный День По Соседству»

    Энтони Хопкинс — «Два Папы»

    Аль Пачино — «Ирландец»

    Джо Пеши — «Ирландец»

    Брэд Питт — «Однажды В… Голливуде»

    Лучший Фильм На Иностранном Языке

    «Прощание

    «Для Самы»

    «Боль И Слава»

    «Паразиты»

    «Портрет Девушки В Огне»

    Лучший Анимационный Фильм

    «Холодное Сердце — 2»

    «Клаус»

    «История Игрушек — 4»

    «Барашек Шон: Фермагеддон»

    Лучший Документальный Фильм

    «Американская Фабрика»

    «Аполлон-11»

    «Для Самы»

    «Диего Марадона»

    «Большой Хак»

    Лучший Режиссер

    Сэм Мендес — «1917»

    Мартин Скорсезе — «Ирландец»

    Тодд Филлипс — «Джокер»

    Квентин Тарантино — «Однажды В… Голливуде»

    Пон Джун-Хо — «Паразиты»

    Лучший Оригинальный Сценарий

    «Образование»

    «Достать Ножи»

    «Брачная История»

    «Однажды В… Голливуде»

    «Паразиты»

    Лучший Адаптированный Сценарий

    «Ирландец»

    «Кролик Джоджо»

    «Джокер»

    «Маленькие Женщины»

    «Два Папы»

    Полный список номинантов смотрите здесь.

     Читайте также: Мексика, Бали, домашний уют: где украинские звезды встретили Рождество (фото)

     

    кино актриса Рождество актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ