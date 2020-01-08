Названы номинанты на премию BAFTA-2020



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73-я церемония состоится 2 февраля в Королевском Альберт-Холле в Лондоне

Марго Робби дважды номинирована на премию BAFTA 2020 в одной и той же категории

2 февраля Королевском Альберт-Холле в Лондоне пройдет 73-я церемония вручения премии BAFTA за достижения в области кинематографа. А сегодня Британская киноакадемия опубликовала список номинантов!

Лучший фильм

«1917»

«Ирландец»

«Джокер»

«Однажды В… Голливуде»

«Паразиты»

Лучшая женская роль

Шарлиз Терон — «Скандал»

Джесси Бакли — «Дикая Роза»

Скарлетт Йоханссон — «Брачная История»

Сирша Ронан — «Маленькие Женщины»

Шарлиз Терон — «Скандал»

Рене Зеллвегер — «Джуди»

Лучшая Мужская Роль

Тэрон Эджертон — «Рокетмен»

Леонардо Дикаприо — «Однажды В… Голливуде»

Адам Драйвер — «Брачная История»

Тэрон Эджертон — «Рокетмен»

Хоакин Феникс — «Джокер»

Джонатан Прайс — «Два Папы»

Лучшая Актриса Второго Плана

Марго Робби — «Однажды В… Голливуде»

Лора Дерн — «Брачная История

Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо»

Флоренс Пью — «Маленькие Женщины»

Марго Робби — «Скандал»

Марго Робби — «Однажды В… Голливуде»

Лучший Актер Второго Плана

Том Хэнкс — «Прекрасный День По Соседству»

Том Хэнкс — «Прекрасный День По Соседству»

Энтони Хопкинс — «Два Папы»

Аль Пачино — «Ирландец»

Джо Пеши — «Ирландец»

Брэд Питт — «Однажды В… Голливуде»

Лучший Фильм На Иностранном Языке

«Прощание

«Для Самы»

«Боль И Слава»

«Паразиты»

«Портрет Девушки В Огне»

Лучший Анимационный Фильм

«Холодное Сердце — 2»

«Клаус»

«История Игрушек — 4»

«Барашек Шон: Фермагеддон»

Лучший Документальный Фильм

«Американская Фабрика»

«Аполлон-11»

«Для Самы»

«Диего Марадона»

«Большой Хак»

Лучший Режиссер

Сэм Мендес — «1917»

Мартин Скорсезе — «Ирландец»

Тодд Филлипс — «Джокер»

Квентин Тарантино — «Однажды В… Голливуде»

Пон Джун-Хо — «Паразиты»

Лучший Оригинальный Сценарий

«Образование»

«Достать Ножи»

«Брачная История»

«Однажды В… Голливуде»

«Паразиты»

Лучший Адаптированный Сценарий

«Ирландец»

«Кролик Джоджо»

«Джокер»

«Маленькие Женщины»

«Два Папы»

Полный список номинантов смотрите здесь.