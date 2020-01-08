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    Шоу-биз

    Сын Джамалы очаровал фанатов

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    Сын Джамалы очаровал фанатов
    instagram.com/jamalajaaa

    Знаменитая украинская певица Джамала решила поздравить всех поклонников с Рождеством

    Во время праздников знаменитости предпочитают проводить время с самыми близкими людьми. Вот и победительница международного музыкального конкурса «Евровидение 2016» отметила Рождество с мужем и маленьким сыном. Конечно же, Джамала не забыла о фанатах и поздравила их с праздником.

    «С Рождеством всех, кто празднует», - написала звезда. Дополнить милое поздравление исполнительница хита «1944» решила серией красивых семейных фотографий, на которых запечатлена с супругом и сыном.

    Певица в черно-золотом костюме позировала рядом с красиво украшенной елкой в компании близких мужчин. Маленький наследник Джамалы в белом свитере с узорами, синих джинсах и забавных ботиночках с удовольствием смотрел в камеру и счастливо улыбался родителям.

    Очаровательный Эмир-Рахман привел в восторг многочисленных поклонников мамы. Подписчики артистки умиляются внешностью мальчика и спорят, на кого из родителей он больше похож. 

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    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов
    Сын Джамалы очаровал фанатов

    Одним кажется, что малыш – копия мама, другие же увидели сходство с отцом. Но все без исключения называют его милым и симпатичным ребенком.

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