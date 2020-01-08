Сын Джамалы очаровал фанатов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/jamalajaaa

Знаменитая украинская певица Джамала решила поздравить всех поклонников с Рождеством

Во время праздников знаменитости предпочитают проводить время с самыми близкими людьми. Вот и победительница международного музыкального конкурса «Евровидение 2016» отметила Рождество с мужем и маленьким сыном. Конечно же, Джамала не забыла о фанатах и поздравила их с праздником.

«С Рождеством всех, кто празднует», - написала звезда. Дополнить милое поздравление исполнительница хита «1944» решила серией красивых семейных фотографий, на которых запечатлена с супругом и сыном.

Певица в черно-золотом костюме позировала рядом с красиво украшенной елкой в компании близких мужчин. Маленький наследник Джамалы в белом свитере с узорами, синих джинсах и забавных ботиночках с удовольствием смотрел в камеру и счастливо улыбался родителям.

Очаровательный Эмир-Рахман привел в восторг многочисленных поклонников мамы. Подписчики артистки умиляются внешностью мальчика и спорят, на кого из родителей он больше похож.

Одним кажется, что малыш – копия мама, другие же увидели сходство с отцом. Но все без исключения называют его милым и симпатичным ребенком.