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    Жизнь

    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»

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    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»

    Один момент из фильма о Мальчике, Который Выжил, во многом определил сюжет последних «Мстителей»

    В фильме «Мстители: Финал» герои возвращаются в прошлое, чтобы отменить «щелчок Таноса», разрушивший половину Вселенной. В традиции популярного кино при упоминании путешествий во времени вспоминаются фильмы вроде «Назад в будущее», «Терминатор» и «Петля времени», однако выяснилось, что создатели «Мстителей» черпали основное вдохновение в картине «Гарри Поттер и узник Азкабана».

    Сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили рассказали Comicbook, что во время работы над последними «Мстителями» они пересматривали «Назад в будущее» и «Назад в будущее 2», но следовать правилам путешествия во времени из этого фильма не стали.

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    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»
    Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»

    «Все думают, что путешествия во времени так и работают, потому что это отличный фильм, возможно, лучший из снятых на эту тему. Но если бы мы воспользовались им, то каждый раз, когда персонажи делают что-то в прошлом, в будущем что-то портилось бы. А мы планировали шесть путешествий во времени. У нас не было возможности следовать этому канону», – объяснил Макфили.

    В итоге сценаристы взяли за основу третью часть о Гарри Поттере, где герои путешествуют во времени с помощью маховика времени. Там герои могут незначительно вмешиваться в прошлое, однако должны следовать главному правилу – по возможности не сталкиваться в прошлом с самим собой.

     «Я очень люблю третий фильм о Гарри Поттере и тот момент, когда кувшин разбивают камнем. Вы еще не знаете, почему это происходит, но эта сцена прекрасна и не смущает. Позже, когда зритель возвращается к этому моменту, он понимаеет, что они бросили камень сами в себя», – отметил сценарист.

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