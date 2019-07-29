Сценаристы последних «Мстителей» признались, как на эпизод киновселенной повлиял «Гарри Поттер»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Один момент из фильма о Мальчике, Который Выжил, во многом определил сюжет последних «Мстителей»

В фильме «Мстители: Финал» герои возвращаются в прошлое, чтобы отменить «щелчок Таноса», разрушивший половину Вселенной. В традиции популярного кино при упоминании путешествий во времени вспоминаются фильмы вроде «Назад в будущее», «Терминатор» и «Петля времени», однако выяснилось, что создатели «Мстителей» черпали основное вдохновение в картине «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили рассказали Comicbook, что во время работы над последними «Мстителями» они пересматривали «Назад в будущее» и «Назад в будущее 2», но следовать правилам путешествия во времени из этого фильма не стали.

«Все думают, что путешествия во времени так и работают, потому что это отличный фильм, возможно, лучший из снятых на эту тему. Но если бы мы воспользовались им, то каждый раз, когда персонажи делают что-то в прошлом, в будущем что-то портилось бы. А мы планировали шесть путешествий во времени. У нас не было возможности следовать этому канону», – объяснил Макфили.

В итоге сценаристы взяли за основу третью часть о Гарри Поттере, где герои путешествуют во времени с помощью маховика времени. Там герои могут незначительно вмешиваться в прошлое, однако должны следовать главному правилу – по возможности не сталкиваться в прошлом с самим собой.

«Я очень люблю третий фильм о Гарри Поттере и тот момент, когда кувшин разбивают камнем. Вы еще не знаете, почему это происходит, но эта сцена прекрасна и не смущает. Позже, когда зритель возвращается к этому моменту, он понимаеет, что они бросили камень сами в себя», – отметил сценарист.