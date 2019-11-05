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    Жизнь

    Шимпанзе в китайском зоопарке докуривает сигареты за посетитеями

    • Розсилка
    Шимпанзе в китайском зоопарке докуривает сигареты за посетитеями

    Животное умеет курить и, вероятно, уже имеет зависимость

    Человекообразные обезьяны давно не удивляют нас своими способностями и похожестью на людей. Но жительница китайского зоопарка, шимпанзе по имени Ван Син, действительно смогла удивить посетителей заведения.

    Во время одной из экскурсий мужчина, который стоял рядом с вольером, бросил рядом непотушенную сигарету. Обезьяна молниеносно метнулась на запах дыма, подобрала дымящийся окурок и с наслаждением закурила, оставив зрителей в глубоком шоке.

    Судя по действиям животного, она давно знает, что такое сигареты, умеет ими пользоваться и, вероятно, уже имеет зависимость. В Сети люди обсуждают, как могли в администрации зоопарка допустить такое и нужно ли принимать меры.

    Один из посетителей решил защитить право примата на вредные привычки.

    «Люди курят десятки лет подряд и остаются живы. Бросьте, ничего плохого не случится», – приводит слова комментатора Mirror.

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