Шимпанзе в китайском зоопарке докуривает сигареты за посетитеями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Животное умеет курить и, вероятно, уже имеет зависимость

Человекообразные обезьяны давно не удивляют нас своими способностями и похожестью на людей. Но жительница китайского зоопарка, шимпанзе по имени Ван Син, действительно смогла удивить посетителей заведения.

Во время одной из экскурсий мужчина, который стоял рядом с вольером, бросил рядом непотушенную сигарету. Обезьяна молниеносно метнулась на запах дыма, подобрала дымящийся окурок и с наслаждением закурила, оставив зрителей в глубоком шоке.

Судя по действиям животного, она давно знает, что такое сигареты, умеет ими пользоваться и, вероятно, уже имеет зависимость. В Сети люди обсуждают, как могли в администрации зоопарка допустить такое и нужно ли принимать меры.

Один из посетителей решил защитить право примата на вредные привычки.

«Люди курят десятки лет подряд и остаются живы. Бросьте, ничего плохого не случится», – приводит слова комментатора Mirror.