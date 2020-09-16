Школьнику пришлось стать маникюрщиком, чтобы спасти парализованного брата



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13-летний Арулат Мухаметкали с мамой Фото: @arulat_ekibastuz

Школьник уговорил родителей оплатить ему учебу и расходные материалы

Школьник из Казахстана стал мастером маникюра, чтобы заработать на лечение своему брату-инвалиду. Младший брат 13-летнего Арулата Мухаметкали из Казахстана Бекарыс в двухлетнем возрасте выпал из окна третьего этажа. В результате падения ребенок получил черепно-мозговую травму и его парализовало. Для поддержания здоровья Бекарысу необходимо регулярное лечение в Кыргызстане, что дорого обходится для многодетной семьи Мухаметкали.

Арулат Мухаметкали хотел спасти младшего брата и поэтому начал заниматься маникюром. Школьник уговорил родителей оплатить ему учебу и расходные материалы. По окончании обучения мальчик получил сертификат начинающего мастера и начал делать маникюр знакомым, а затем набрал базу постоянных клиентов.

Весь свой доход молодой мастер отдает семье, в которой, кроме него, растут еще четверо детей, в том числе грудной ребенок. «Я хочу стать самым лучшим, самым дорогим суперпрофессионалом, чтобы помогать братику, чтобы мама с папой ни у кого не просили денег на его лечение, не нуждались. Мечтаю, чтобы мой братик выздоровел, пошел в школу, женился. И буду делать все, чтобы моя мечта сбылась», — поделился Арулат Мухаметкали.

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