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    Курьез

    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото

    • Розсилка
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото

    Примеры самых хитроумных мер по борьбе со списыванием

    Списывать плохо! Но кого это когда останавливало? Индустрия списывания прогрессирует с каждым днем, так как молодые таланты придумывают все более скрытные и хитрые способы обойти первый закон всех экзаменов — используй только свою голову.

    Однако на каждое действие приходится противодействие, и с другой стороны баррикад тоже сидят умные люди с фантазией. Учителя тоже попадаются принципиальные и находчивые, и их ухищрения порой ставят в тупик самых талантливых в списывании учеников.

    Причем в некоторых странах к честности экзаменов относятся настолько серьезно, что со стороны их проведение выглядит как нечто антиутопичное.

    Итак, перед вами примеры самых хитроумных, замороченных и кое-где даже немного устрашающих мер по борьбе со списыванием. Готовьте двойные листочки!

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    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
    Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.

    В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.

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