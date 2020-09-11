Как выглядят самые изощренные методы борьбы со списыванием: курьезные фото
Примеры самых хитроумных мер по борьбе со списыванием
Списывать плохо! Но кого это когда останавливало? Индустрия списывания прогрессирует с каждым днем, так как молодые таланты придумывают все более скрытные и хитрые способы обойти первый закон всех экзаменов — используй только свою голову.
Однако на каждое действие приходится противодействие, и с другой стороны баррикад тоже сидят умные люди с фантазией. Учителя тоже попадаются принципиальные и находчивые, и их ухищрения порой ставят в тупик самых талантливых в списывании учеников.
Причем в некоторых странах к честности экзаменов относятся настолько серьезно, что со стороны их проведение выглядит как нечто антиутопичное.
Итак, перед вами примеры самых хитроумных, замороченных и кое-где даже немного устрашающих мер по борьбе со списыванием. Готовьте двойные листочки!
Ранее «Скотч» показывал, как тяжело приходится парням, чьи девушки зависимы от соцсетей.
В этом материале мы собрали фото, которые наглядно демонстрируют, что остается за кадром идеальных фото в социальных сетях.