Шоураннеры «Игры престолов» снимут новые «Звездные войны»



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Фильм выйдет в 2022 году

Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс создадут сценарий к новым «Звездным войнам», а также снимут как режиссеры и спродюсируют их, сообщает Los Angeles Times. О том, что было подписано соответствующее соглашение, заявил сам глава Disney Боб Айгер. Фильм планируют выпустить в 2022 году.

Бениофф и Уайсс - шоураннеры «Игры престолов», самого масштабного сериала в истории

Напомним, шоураннер - человек, работающий исполнительным продюсером, отвечающим за основное направление и развитие проекта. Шоураннер обычно совмещает обязанности сценариста, исполнительного продюсера и редактора сценариев.

Новые эпизоды «Звездных войн» выйдут, как и прежде, в формате трилогии. Премьеры намечены на 2022, 2024 и 2026 годы. Последний фильм крайней трилогии, «Скайуокер. Восход», выйдет в прокат в декабре 2019 года.

Джерело: Esquire