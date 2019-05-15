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    Жизнь

    Шоураннеры «Игры престолов» снимут новые «Звездные войны»

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    Шоураннеры «Игры престолов» снимут новые «Звездные войны»

    Фильм выйдет в 2022 году

    Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс создадут сценарий к новым «Звездным войнам», а также снимут как режиссеры и спродюсируют их, сообщает Los Angeles Times. О том, что было подписано соответствующее соглашение, заявил сам глава Disney Боб Айгер. Фильм планируют выпустить в 2022 году.

    Бениофф и Уайсс - шоураннеры «Игры престолов», самого масштабного сериала в истории

    Напомним, шоураннер - человек, работающий исполнительным продюсером, отвечающим за основное направление и развитие проекта. Шоураннер обычно совмещает обязанности сценариста, исполнительного продюсера и редактора сценариев.

    Новые эпизоды «Звездных войн» выйдут, как и прежде, в формате трилогии. Премьеры намечены на 2022, 2024 и 2026 годы. Последний фильм крайней трилогии, «Скайуокер. Восход», выйдет в прокат в декабре 2019 года.

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    Джерело: Esquire

    Игра престолов Звездные войны
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