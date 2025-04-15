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Чому сербський сир пуле – один із найдорожчих у світі

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Сир пуле виробляється в природному заповіднику Засавица, що неподалік Белграда, Сербія
фото: BBC

Осляче молоко і сир пуле – історія про виробництво нового світового хіта серед сирів

Сир пуле, який виготовляється виключно з ослиного молока, є одним із найунікальніших і найдорожчих сирів у світі. Цей делікатес став символом екзотики та розкоші, а його виробництво пов'язане з винятковими умовами і традиціями. Висока репутація сиру та особливість виготовлення стали візитною карточкою для природного заповідника у Сербії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Походження та ексклюзивність

Сир пуле
Сир пуле
фото з відкритих джерел

Сир пуле виробляється в природному заповіднику Засавица, що неподалік Белграда, Сербія. Цей заповідник є домом для понад 300 ослів, чиє молоко є основним інгредієнтом сиру. Через низьку продуктивність ослиного молока (одна ослиця дає лише близько 300 мл молока на день), виробництво цього сиру є дуже трудомістким. Для створення одного кілограма сиру потрібно приблизно 25 літрів молока.

Через складність виробничого процесу сир пуле виготовляється в обмежених кількостях, що робить його ще більш цінним. Засавица є єдиним місцем у світі, де виробляється цей сир, що забезпечує йому виняткову ексклюзивність.

Смакові властивості та користь для здоров'я

Сир пуле має ніжний і водночас насичений смак із тонкими нотками свіжого чищеного грецького горіха. Його текстура є м'якою, а аромат – делікатним, що робить його ідеальним для гурманів. Проте не лише смакові якості вирізняють цей продукт. Осляче молоко, яке є основою сиру, є дуже корисним для здоров'я. Воно містить:

  • Високу концентрацію білків, що сприяє зміцненню м'язів і тканин.
  • Омега-3 жирні кислоти, які покращують роботу серцево-судинної системи.
  • Кальцій, що є життєво важливим для здоров'я кісток і зубів.
  • Вітамін С, якого в ослячому молоці у 60 разів більше, ніж у коров'ячому, що сприяє зміцненню імунної системи.

Економічна цінність

Сир пуле є одним з найдорожчих сирів у світі – ціна за кілограм може досягати €1200. Його висока вартість пояснюється як складністю процесу виробництва, так і обмеженою кількістю молока, доступного для створення цього делікатесу. Низька продуктивність ослиного молока означає, що кожен грам сиру є результатом ретельної праці.

Його висока ціна лише додає йому привабливості серед гурманів і колекціонерів.

Знаменитості та популярність

Сербський тенісист Новак Джокович
Сербський тенісист Новак Джокович
фото з відкритих джерел

Цей сир здобув визнання не лише серед поціновувачів високої кухні, але й серед знаменитостей. Наприклад, відомий сербський тенісист Новак Джокович придбав велику партію сиру пуле для своїх ресторанів. Такий маркетинговий хід зробив сир ще популярнішим у світі.

Нагадаємо, З наближенням Великодня столичні торгові центри, ринки та невеликі крамнички буквально потонули у різноманітті товарів, об'єднаних головним символом свята – кроликом. Іграшкові кролики всіх розмірів та кольорів, керамічні та пластикові статуетки, м'які плюшеві зайчики, оригінальні прикраси для дому та, звісно ж, невід'ємні елементи декору великодніх кошиків – все це заполонило прилавки столиці. 

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Теги: Сербія

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