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Протести у Сербії: Вучич назвав умову, за якою піде у відставку

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Протести у Сербії: Вучич назвав умову, за якою піде у відставку
Вучич заявив про умови своєї відставки
фото з відкритих джерел

Антикорупційні протести у Сербії можуть призвести до повної зміни влади

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що покине посаду, якщо будуть продемонстровані докази використання звукової гармати проти мітингувальників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на РТС.

Як повідомляє видання, Вучич повторив, що вся зброя, яку Сербія придбала, є також у всіх інших країн світу, але жодна з них не була використана під час протестів у Белграді 15 березня. За його словами, якщо буде доведено, що проти мітингувальників застосовували звукову гармату, він більше не буде президентом.

«І я буду діяти відповідно: або я дам мандат тому, хто, як вони кажуть, забезпечив більшість у Національних зборах, або ми підемо на вибори», – сказав Вучич.

Коментуючи заяви опозиції про те, що в Сербії є пристрої, які можуть видавати звук, який викликав паніку серед громадян, які були присутні на акціях протесту в Белграді, Вучич сказав, що «були куплені різні речі, але нічого не використовувалося».

«Ми купували різні речі, це було куплено за часів Вуліна чи Гашича, не питайте мене, те, що є у всіх країнах світу, але це ніколи не використовувалося в Сербії, ніколи донині», – сказав президент Сербії.

Вучич заявив, що до роботи був підготовлений лише мегафон, яким також не користувалися, бо в ньому не було потреби.

Нагадаємо, Парламент Сербії відправив у відставку уряд після студентських протестів, що були спричинені обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді. Наразі розпочинається 30-денний період формування нового уряду. Якщо ж новий уряд не буде обрано – в Сербії проходитимуть парламентські вибори.

Президент Сербії Александар Вучич на тлі масових протестів у країні заявив, що його країна не допустить сценарію, «подібного до українського Майдану». У відеозверненні Вучич наголосив, що всі звинувачення, які, за його словами, лунали проти сербської влади, спростували.

 

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Теги: вибори Сербія президент парламент протест

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