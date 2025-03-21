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Російські спецслужби допомагали стримувати протести в Сербії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Російські спецслужби допомагали стримувати протести в Сербії
Головною вимогою протестувальників була відставка президента Александара Вучича
фото: AP

Протести в Белграді та інших містах Сербії тривали понад місяць

Віцепрем'єр-міністр Сербії Александр Вулін заявив, що представники російських спецслужб допомагали стримувати багатомісячні антиурядові протести в Белграді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Я дуже вдячний російським спецслужбам, які завжди підтримують нас у боротьбі з кольоровими революціями, в першу чергу інформаційно. Вони знають, яка небезпека нависла над Сербією», – каже він.

Вулін є проросійським політиком, який очолює невелику партію в правлячій коаліції президента Сербії Александара Вучича. Раніше він очолював Агентство безпеки та інформації Сербії, а також був міністром внутрішніх справ і оборони.

Нагадаємо, парламент Сербії відправив у відставку уряд після студентських протестів, що були спричинені обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді. Наразі розпочинається 30-денний період формування нового уряду. Якщо ж новий уряд не буде обрано – в Сербії проходитимуть парламентські вибори.

Президент Сербії Александар Вучич на тлі масових протестів у країні заявив, що його країна не допустить сценарію, «подібного до українського Майдану». У відеозверненні Вучич наголосив, що всі звинувачення, які, за його словами, лунали проти сербської влади, спростували.

До слова, президент Сербії заявив, що покине посаду, якщо будуть продемонстровані докази використання звукової гармати проти мітингувальників.

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Теги: Сербія протест росія росіяни

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