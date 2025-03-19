Парламент Сербії відправив уряд у відставку після масових протестів

Мілош Вучевич раніше заявляв, що до організації протестів у Сербії причетний «хтось з-за кордону»

Ще в січні Мілош Вучевич офіційно заявляв, що подає у відставку

Парламент Сербії відправив у відставку уряд після студентських протестів, що були спричинені обвалом даху на вокзалі в Нові-Саді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на N1.

Наразі розпочинається 30-денний період формування нового уряду. Якщо ж новий уряд не буде обрано – в Сербії проходитимуть парламентські вибори.

N1 нагадує, що уряд Мілоша Вучевича було обрано 2 травня 2024-го. Прем'єр-міністр, своєю чергою, оголошував про відставку ще 28 січня на тлі студентських протестів.

15 березня у центрі Белграда зібралися тисячі людей на масштабний мітинг, який став кульмінацією багатомісячних антикорупційних протестів. Ці акції стали найбільшим викликом для 13-річного правління президента Александара Вучича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Danas та Blic.

Після Нові-Сада, Крагуєваца та Ніша сьогодні в Белграді проходить велика студентська акція протесту під гаслом «15 за 15», організована студентами-блокадниками. Вони закликали до двох мітингів: біля парламенту Сербії та на площі Славія, де встановили сцену. Перед парламентом розташувалися військові ветерани, а в центрі міста чергують значні сили поліції.

Демонстранти, які відгукнулися на заклик студентів, рухаються до центру Белграда з різних районів. Спостерігачі називають це історичною подією.

Нагадаємо, у Сербії, де вже кілька місяців тривають протести проти чинного президента Александара Вучича.

Сам Вучич вчора, 16 березня, звернувся до нації, висловивши вдячність силам поліції за підтримку порядку під час масового зібрання. За його словами, завдяки правоохоронцям вдалося уникнути кровопролиття та масових заворушень.