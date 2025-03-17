Протести у Сербії. Вучич заявив, що в країні «не пройде копія Майдану»

Вучич: «Поширення дезінформації про події в країні нагадує інформаційну кампанію під час Революції гідності в Україні у 2014 році»

Президент Сербії Александар Вучич на тлі масових протестів у країні заявив, що його країна не допустить сценарію, «подібного до українського Майдану». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram політика, деталі передає РТС.

У відеозверненні Вучич наголосив, що всі звинувачення, які, за його словами, лунали проти сербської влади, спростували.

«Я пишаюся тим, як Сербія зберегла стабільність і мир, попри численні спроби дестабілізації. Намагалися поширювати брехню про напади на протестувальників, про блокування доріг, про трактори, які нібито використовували для атак. Але все це не підтвердилося», – заявив президент.

За його словами, під час протестів 15 березня медіа «з антисербським відтінком» поширювали інформацію про можливе блокування інтернету та соціальних мереж, проте цього не сталося.

Президент Сербії також спростував повідомлення про використання «звукової гармати» для розгону протестувальників. «Вони показали на відео звичайну антидронову рушницю та видали її за звукову гармату. У сербської армії такої зброї просто немає», – заявив Вучич.

На його думку, поширення дезінформації про події в країні нагадує інформаційну кампанію під час Революції гідності в Україні у 2014 році. Він запевнив, що уряд Сербії не допустить спроб дестабілізації країни та пообіцяв покарати винних у розповсюдженні «неправдивої інформації».

«Ви вигадали ще одну злісну брехню, думаючи, що можете знищити нею Сербію. Розслідування буде завершено в повному обсязі протягом 48 годин, і всі відповідальні за такі брутальні вигадки та брехню будуть притягнуті до відповідальності. Було занадто багато жартів та ігор про знищення Сербії. Ми будемо захищати Сербію, Сербія переможе», — наголосив президент Вучич.

15 березня у центрі Белграда зібралися тисячі людей на масштабний мітинг, який став кульмінацією багатомісячних антикорупційних протестів. Ці акції стали найбільшим викликом для 13-річного правління президента Александара Вучича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Danas та Blic.

Після Нові-Сада, Крагуєваца та Ніша сьогодні в Белграді проходить велика студентська акція протесту під гаслом «15 за 15», організована студентами-блокадниками. Вони закликали до двох мітингів: біля парламенту Сербії та на площі Славія, де встановили сцену. Перед парламентом розташувалися військові ветерани, а в центрі міста чергують значні сили поліції.

Демонстранти, які відгукнулися на заклик студентів, рухаються до центру Белграда з різних районів. Спостерігачі називають це історичною подією.

Нагадаємо, у Сербії, де вже кілька місяців тривають протести проти чинного президента Александара Вучича.

Сам Вучич вчора, 16 березня, звернувся до нації, висловивши вдячність силам поліції за підтримку порядку під час масового зібрання. За його словами, завдяки правоохоронцям вдалося уникнути кровопролиття та масових заворушень.