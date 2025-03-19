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Сербський апеляційний суд підтвердив вирок українському ексгенералу

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Сербський апеляційний суд підтвердив вирок українському ексгенералу
Наумов поїхав з України за лічені години до початку повномасштабного вторгнення РФ
фото: BBC

Андрій Наумов у Сербії засуджений за відмивання грошей, а в Україні – визнаний зрадником  

Апеляційний суд міста Ніш у Сербії підтвердив рішення першої інстанції, згідно з яким ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, обвинуваченого у відмиванні грошей, засуджено до одного року ув’язнення та штрафу в розмірі 1700 євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Радіо Свобода.

Додаткові деталі поки невідомі – зокрема, неясно, чи буде враховано попереднє перебування Наумова під вартою . Так само суд не уточнив, чи має тепер Андрій Наумов право залишити країну.

Нагадаємо, у 2019-2021 роках Андрій Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. Ще під час роботи там він був фігурантом розслідування журналістів проєкту «Схеми» про купівлю елітного майна, яке не відповідало його доходам. Йшлося, зокрема, про квартири в Туреччині вартістю близько 17,5 млн грн.

Наумов поїхав з України 23 лютого 2022 року – за лічені години до початку повномасштабного вторгнення РФ. У квітні президент України Володимир Зеленський позбавив його звання генерала за порушення військової присяги.

Влітку 2022-го Наумов був заарештований  у Сербії – після того, як його було затримано  на кордоні між Сербією та Північною Македонією з великими сумами незадекларованих грошей та коштовностями.

Українські правоохоронці просили Сербію екстрадувати Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС. Проте у липні 2023 року Вищий суд міста Ніш відхилив запит України про екстрадицію і направив справу Наумова на подальший розгляд до Апеляційного суду. 29 вересня 2023-го цей суд засудив Наумова до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.

На початку грудня 2023 року Наумов вийшов на волю. Однак через розгляд апеляції на вирок в нього було вилучено документи, і йому було заборонено залишати територію Сербії.

У жовтні 2024 року Наумов був повторно засуджений до одного року позбавлення волі за відмивання грошей.

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Теги: суд державна зрада СБУ Сербія Україна

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