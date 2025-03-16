Президент Сербії Александар Вучич звернувся до нації на тлі протестів

Вучич: Цей мітинг не був офіційно зареєстрований, але ми змогли забезпечити порядок

Президент заявив, що «кримінальні угруповання готували збройні напади», але влада заздалегідь запобігла їм, що дозволило уникнути насильства

Президент Сербії Александар Вучич звернувся до нації, висловивши вдячність силам поліції за підтримку порядку під час масового зібрання. За його словами, завдяки правоохоронцям вдалося уникнути кровопролиття та масових заворушень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Novosti.

«Цей мітинг не був офіційно зареєстрований, але ми змогли забезпечити порядок. Ті, хто стверджує, що ми застосовували звукову зброю – брешуть. Ми не використовували насильства. Я пишаюся нашою поліцією, яка гарантувала безпеку всіх присутніх», – заявив Вучич.

Вучич зазначив, що внаслідок подій було знищено сотню тракторів фермерів, проте саме вони допомогли запобігти заворушенням. За його словами, усі винні у знищенні техніки нестимуть відповідальність перед законом.

Також президент заявив, що «кримінальні угруповання готували збройні напади», але влада заздалегідь запобігла їм, що дозволило уникнути насильства.

«Це триває вже чотири місяці. Тепер влада має почути послання, яке принесли люди, що зібралися сьогодні в столиці. Ми повинні змінюватися і змінювати все навколо себе», – наголосив він.

Вучич також заперечив чутки про те, що він нібито втік чи переховувався, і закликав задуматися, хто фінансував останні події.

«Сьогодні перемогла Сербія, адже ми зберегли мир», – підсумував сербський лідер.

15 березня у центрі Белграда зібралися тисячі людей на масштабний мітинг, який став кульмінацією багатомісячних антикорупційних протестів. Ці акції стали найбільшим викликом для 13-річного правління президента Александара Вучича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Danas та Blic.

Після Нові-Сада, Крагуєваца та Ніша сьогодні в Белграді проходить велика студентська акція протесту під гаслом «15 за 15», організована студентами-блокадниками. Вони закликали до двох мітингів: біля парламенту Сербії та на площі Славія, де встановили сцену. Перед парламентом розташувалися військові ветерани, а в центрі міста чергують значні сили поліції.

Демонстранти, які відгукнулися на заклик студентів, рухаються до центру Белграда з різних районів. Спостерігачі називають це історичною подією.

Нагадаємо, у Сербії, де вже кілька місяців тривають протести проти чинного президента Александара Вучича, учасники протестних акцій заблокували роботу офісів державного телебачення. Зокрема, були заблоковані офіси телекомпанії RTS у двох найбільших містах Сербії – Белграді та Нові-Сад. Як зауважує видання, державна телекомпанія RTS зазнала різкої критики через нібито прихильність до чинної влади. Водночас президент Вучич звинувачує RTS у тому, що мовник приділяє загато уваги протестам.