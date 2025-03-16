Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Сербії Александар Вучич звернувся до нації на тлі протестів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент Сербії Александар Вучич звернувся до нації на тлі протестів
Вучич: Цей мітинг не був офіційно зареєстрований, але ми змогли забезпечити порядок
фото з відкритих джерел

Президент заявив, що «кримінальні угруповання готували збройні напади», але влада заздалегідь запобігла їм, що дозволило уникнути насильства

Президент Сербії Александар Вучич звернувся до нації, висловивши вдячність силам поліції за підтримку порядку під час масового зібрання. За його словами, завдяки правоохоронцям вдалося уникнути кровопролиття та масових заворушень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Novosti.

«Цей мітинг не був офіційно зареєстрований, але ми змогли забезпечити порядок. Ті, хто стверджує, що ми застосовували звукову зброю – брешуть. Ми не використовували насильства. Я пишаюся нашою поліцією, яка гарантувала безпеку всіх присутніх», – заявив Вучич.

Вучич зазначив, що внаслідок подій було знищено сотню тракторів фермерів, проте саме вони допомогли запобігти заворушенням. За його словами, усі винні у знищенні техніки нестимуть відповідальність перед законом.

Також президент заявив, що «кримінальні угруповання готували збройні напади», але влада заздалегідь запобігла їм, що дозволило уникнути насильства.

«Це триває вже чотири місяці. Тепер влада має почути послання, яке принесли люди, що зібралися сьогодні в столиці. Ми повинні змінюватися і змінювати все навколо себе», – наголосив він.

Вучич також заперечив чутки про те, що він нібито втік чи переховувався, і закликав задуматися, хто фінансував останні події.

«Сьогодні перемогла Сербія, адже ми зберегли мир», – підсумував сербський лідер.

15 березня у центрі Белграда зібралися тисячі людей на масштабний мітинг, який став кульмінацією багатомісячних антикорупційних протестів. Ці акції стали найбільшим викликом для 13-річного правління президента Александара Вучича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Danas та Blic.

Після Нові-Сада, Крагуєваца та Ніша сьогодні в Белграді проходить велика студентська акція протесту під гаслом «15 за 15», організована студентами-блокадниками. Вони закликали до двох мітингів: біля парламенту Сербії та на площі Славія, де встановили сцену. Перед парламентом розташувалися військові ветерани, а в центрі міста чергують значні сили поліції.

Демонстранти, які відгукнулися на заклик студентів, рухаються до центру Белграда з різних районів. Спостерігачі називають це історичною подією.

Нагадаємо, у Сербії, де вже кілька місяців тривають протести проти чинного президента Александара Вучича, учасники протестних акцій заблокували роботу офісів державного телебачення. Зокрема, були заблоковані офіси телекомпанії RTS у двох найбільших містах Сербії – Белграді та Нові-Сад. Як зауважує видання, державна телекомпанія RTS зазнала різкої критики через нібито прихильність до чинної влади. Водночас президент Вучич звинувачує RTS у тому, що мовник приділяє загато уваги протестам.

Теги: Сербія президент влада мітинг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп вже втретє обговорює з кимось ймовірність третього терміну
Трамп розмірковує про третій президентський термін
21 лютого, 09:43
За словами Тимошенко, Зеленський буде легітимним до обрання нового президента України
Тимошенко пояснила Трампу: Зеленський – легітимний
19 лютого, 17:19
Трамп зустрів Зеленського у Білому домі
Трамп зустрів Зеленського у Білому домі
28 лютого, 18:27
Зеленський: Україні потрібні конкретні гарантії безпеки з носіями цих гарантій безпеки, з відповідальністю за обсяги цієї допомоги
Зеленський заявив, що до угоди про завершення війни «ще дуже й дуже далеко»
3 березня, 01:47
Відсутність підтримки з боку США боляче вдарить по українських військових
Без допомоги США Україна може протриматися лише 2-4 місяці – американський експерт
4 березня, 06:53
Журналіст Остап Яриш повідомив, що призупинення допомоги від США в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів
Що означає рішення Трампа призупинити військову допомогу Україні: думки політиків та експертів
4 березня, 12:19
Air Canada оголосила, що з березня скоротить кількість рейсів до США на 10%
Туристи з Канади не їдуть до США: авіакомпанії масово скасовують рейси
7 березня, 08:57
Американський президент повідомив, що вже отримав «позитивні повідомлення» про можливість припинення вогню між Україною та Росією
«Усе залежить від Росії». Трамп заявив, що його команда вже вирушила до Путіна
12 березня, 18:35
Дуда наголосив, варто пам'ятати, що в України теж є свої інтереси
Чи зможе Росія зберегти захоплені території України: Дуда зробив заяву
Вчора, 17:58

Політика

Трамп спостерігає за бомбардуванням бойовиків-хуситів у Ємені – Білий Дім (фото)
Трамп спостерігає за бомбардуванням бойовиків-хуситів у Ємені – Білий Дім (фото)
Президент Сербії Александар Вучич звернувся до нації на тлі протестів
Президент Сербії Александар Вучич звернувся до нації на тлі протестів
Макрон заявив, що Європа може відправити миротворців в Україну без дозволу Путіна
Макрон заявив, що Європа може відправити миротворців в Україну без дозволу Путіна
Президент Радіо Свобода прокоментував новину про скасування гранту
Президент Радіо Свобода прокоментував новину про скасування гранту
Трамп підписав указ про скорочення «Голосу Америки»
Трамп підписав указ про скорочення «Голосу Америки»
Макрон пояснив, як Європа планує гарантувати безпеку України
Макрон пояснив, як Європа планує гарантувати безпеку України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 березня: ситуація на фронті
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 березня 2025
21K
ЗСУ ліквідували командира батальйону «Курські витязі»
16K
Трамп отримав мікрофоном по обличчю
9347
Втрати ворога станом на 15 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
8368
Трамп завадив агрономам на Хмельниччині розвивати млин

Новини

16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
Вчора, 11:37
126 «перехоплених та збитих»: міноборони РФ заявило про нічну атаку безпілотників
Вчора, 09:47
15 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Вбивство активіста Ганула та санкції ЄС проти Росії. Головне за 14 березня
14 березня, 20:46
В Україні тривога через ракетну загрозу тривала 20 хвилин
14 березня, 18:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua