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    Смерть Галины Гатчинс. На съемочной площадке фильма нашли новые боевые патроны

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    Смерть Галины Гатчинс. На съемочной площадке фильма нашли новые боевые патроны

    Прокурор отметила, что еще слишком рано выдвигать обвинения в стрельбе

    На съемочной площадке фильма «Ржавчина» с Алеком Болдуином нашли новые боевые патроны. Об этом сообщает CBS.

    Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что полиция также обнаружила пулю, которой была убита оператор Галина Хатчинс. Все найденные улики будут отправлены в ФБР для дальнейшего анализа. Окружной прокурор Мэри Кармак-Альтвис отметила, что еще слишком рано выдвигать обвинения в стрельбе.

    Ранее в среду стало известно, что продюсеры фильма начали собственное расследование смерти Хатчинс. Для этого они привлекли команду адвокатов, которая в ближайшее время будет проводить беседы с участниками съемочного процесса.

    22 октября сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна «Ржавчина» американский актер Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, и был ранен режиссер Джоэл Соуса.

    Ранее «Скотч» сообщал, что создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни.

    По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике

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    Теги: кино умер
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    Смерть Галины Гатчинс. На съемочной площадке фильма нашли новые боевые патроны