«Игра в кальмара». Автор не получил от Netflix премию

Режиссер жалуется, что хватает ему только на еду

Изначально стриминговый сервис Netflix не ожидал взрывного успеха сериала «Игра в кальмара». Проект создавали исключительно под азиатского зрителя, даже не думая о мировой славе.

Сейчас сериал удерживает лидерские позиции, озолотив владельцев Netflix. Однако режиссеру и автору идеи Хван Дон Хеку даже не дали премию за его работу, которая собрала перед телевизорами почти сто миллионов зрителей.

«Я не очень богат. У меня достаточно денег для того, чтобы накормить себя и свою семью. Netflix не заплатили мне никакой премии, я получил лишь те деньги, которые были прописаны в изначальном контракте», — рассказал режиссер в беседе с Guardian.

Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.