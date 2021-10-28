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    «Игра в кальмара». Автор не получил от Netflix премию

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    «Игра в кальмара». Автор не получил от Netflix премию

    Режиссер жалуется, что хватает ему только на еду

    Изначально стриминговый сервис Netflix не ожидал взрывного успеха сериала «Игра в кальмара». Проект создавали исключительно под азиатского зрителя, даже не думая о мировой славе.

    Сейчас сериал удерживает лидерские позиции, озолотив владельцев Netflix. Однако режиссеру и автору идеи Хван Дон Хеку даже не дали премию за его работу, которая собрала перед телевизорами почти сто миллионов зрителей.

    «Я не очень богат. У меня достаточно денег для того, чтобы накормить себя и свою семью. Netflix не заплатили мне никакой премии, я получил лишь те деньги, которые были прописаны в изначальном контракте», — рассказал режиссер в беседе с Guardian.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в американских школах запретили костюмы для Хэллоуина по мотивам сериала.

    Использование подобной тематики костюмов не разрешено ученикам, не достигшим 15-летнего возраста, и в начальных школах. Данное решение объяснили тем, что в шоу присутствует множество сцен насилия.

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    Теги: кино Сериал Новости Netflix
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    «Игра в кальмара». Автор не получил от Netflix премию