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    Жизнь

    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности

    • Розсилка
    <p>Принцесса Евгения</p> <p>Фото: instagram / princesseugenie/</p> - Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности

    Принцесса Евгения

    Фото: instagram / princesseugenie/

    Поклонники уверены, что об интересном положении внучки Елизаветы II официально объявят в ближайшее время

    Принцесса Евгения Йоркская вот-вот объявит о скором рождении первенца. По крайней мере, в этом уверены поклонники британской королевской семьи, внимательно наблюдающие за жизнью шестой внучки Елизаветы II и ее супруга Джека Бруксбэнка.

    Пара пышно отпраздновала свадьбу в октябре прошлого года после семи лет отношений. А в январе на своей страничке в Instagram принцесса Евгения вспомнила, как год назад она и ее муж объявили о помолвке.

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    на весь екран згорнути
    Принцесса Евгения
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности
    Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности

    «Это был удивительный год, а новый, 2019-й, обещает быть не менее волнительным», - написала королевская особа.

    Это сообщение стало для многих британцев прямым указанием на то, что беременность принцессы Йоркской не за горами. «Теперь все, что нужно, это объявить о беременности», «Надеюсь, слово «волнительный» означает, что ребенок вот-вот появится!» - писали комментаторы в блоге Евгении.

    Накануне радостные подозрения поклонников только окрепли. Букмекеры, которые никогда не действуют наобум, неожиданно увеличили шансы на беременность 29-летней внучки королевы, тогда как интересное положение Кейт Миддлтон становится все менее вероятным.

    «Похоже, пара всерьез задумалась о наследнике», – говорит представитель букмекерской конторы Ladbrokes Алекс Апати.

     

    знаменитости букмекеры
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