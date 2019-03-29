Спустя полгода после свадьбы принцессу Евгению заподозрили в беременности



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Принцесса Евгения Фото: instagram / princesseugenie/

Поклонники уверены, что об интересном положении внучки Елизаветы II официально объявят в ближайшее время

Принцесса Евгения Йоркская вот-вот объявит о скором рождении первенца. По крайней мере, в этом уверены поклонники британской королевской семьи, внимательно наблюдающие за жизнью шестой внучки Елизаветы II и ее супруга Джека Бруксбэнка.

Пара пышно отпраздновала свадьбу в октябре прошлого года после семи лет отношений. А в январе на своей страничке в Instagram принцесса Евгения вспомнила, как год назад она и ее муж объявили о помолвке.

«Это был удивительный год, а новый, 2019-й, обещает быть не менее волнительным», - написала королевская особа.

Это сообщение стало для многих британцев прямым указанием на то, что беременность принцессы Йоркской не за горами. «Теперь все, что нужно, это объявить о беременности», «Надеюсь, слово «волнительный» означает, что ребенок вот-вот появится!» - писали комментаторы в блоге Евгении.

Накануне радостные подозрения поклонников только окрепли. Букмекеры, которые никогда не действуют наобум, неожиданно увеличили шансы на беременность 29-летней внучки королевы, тогда как интересное положение Кейт Миддлтон становится все менее вероятным.

«Похоже, пара всерьез задумалась о наследнике», – говорит представитель букмекерской конторы Ladbrokes Алекс Апати.