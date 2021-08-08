  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Стала известна причина смерти художника Александра Ройтбурда

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Александр Ройтбурд, украинский художник и директор Одесского художественного музея Фото из открытых источников - Стала известна причина смерти художника Александра Ройтбурда

    Александр Ройтбурд, украинский художник и директор Одесского художественного музея

    Фото из открытых источников

    Причиной смерти стало онкологическое заболевание

    Известный украинский художник Александр Ройтбурд умер, ему было 59 лет.

    Депутат Верховной Рады Николай Княжицкий указал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

    5_13

    Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 Одесская облгосадминистрация заключила с ним контракт на 5 лет.

    О своем увлечении живописью шутил: «Я занялся искусством, чтобы не ходить каждый день на работу».

    Он считается одним из основных художников «Украинские новой волны» - постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980-1990-хх годах на фоне распада СССР, перестройки и становления Независимости.

    В 90-х годах Ройтбурд начал организовывать в Одессе выставки современного искусства, стал активным деятелем организации «Новое искусство» и председателем наблюдательного совета одесского Центра современного искусства.

    1cce70e-2f39c74f-d996-4eb9-9604-93216a3843b0-cx0-cy10-cw0-w1200-r1

    Напомним, что с марта 2018 Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей, однако его назначение вызвало немало споров. Он выиграл конкурс, но местные депутаты сопротивлялись его назначению и не поддержали его на голосовании.

    Читайте также: Олександр Ройтбурд: Їм головне – усунути мене. Це персональний джихад культурний фронт

    Александр Ройтбурд - художник, директор Одесского художественного музея. Был активным участником Евромайдана.

    Теги: искусство умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стала известна причина смерти художника Александра Ройтбурда