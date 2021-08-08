Стала известна причина смерти художника Александра Ройтбурда
Александр Ройтбурд, украинский художник и директор Одесского художественного музея
Фото из открытых источников
Причиной смерти стало онкологическое заболевание
Известный украинский художник Александр Ройтбурд умер, ему было 59 лет.
Депутат Верховной Рады Николай Княжицкий указал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 Одесская облгосадминистрация заключила с ним контракт на 5 лет.
О своем увлечении живописью шутил: «Я занялся искусством, чтобы не ходить каждый день на работу».
Он считается одним из основных художников «Украинские новой волны» - постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980-1990-хх годах на фоне распада СССР, перестройки и становления Независимости.
В 90-х годах Ройтбурд начал организовывать в Одессе выставки современного искусства, стал активным деятелем организации «Новое искусство» и председателем наблюдательного совета одесского Центра современного искусства.
Напомним, что с марта 2018 Ройтбурд возглавлял Одесский художественный музей, однако его назначение вызвало немало споров. Он выиграл конкурс, но местные депутаты сопротивлялись его назначению и не поддержали его на голосовании.
Александр Ройтбурд - художник, директор Одесского художественного музея. Был активным участником Евромайдана.