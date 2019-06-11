Стивен Спилберг напишет сценарий к сериалу ужасов, который можно будет смотреть только ночью



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Стивен Спилберг

Проект выйдет на стриминг-платформе Quibi, которая сама будет определять наступление ночи

Режиссер и продюсер Стивен Спилберг начал работу над новым «суперстрашным» сериалом, который можно будет смотреть только на смартфонах и только после полуночи. Проект выйдет на стриминг-платформе Quibi. Об этом Variety рассказал продюсер и создатель Quibi Джеффри Катценберг.

По его словам, это будет жуткая история из 10 или 12 эпизодов. Спилберг уже написал сценарий для 5−6 из них. Катценберг рассказал, что режиссер сам пришел к нему с необычным предложением: он хотел, чтобы у зрителей была возможность смотреть сериал только после полуночи.

Для реализации этой идеи команда разработчиков Quibi придумала новый способ выпуска эпизодов. Используя часы на телефоне пользователя, сервис будет сам определять время захода солнца. Часы в приложении будут отсчитывать время, пока солнце не сядет полностью, и только после наступления сумерек эпизод станет доступен для просмотра. После рассвета сериал пропадет из приложения до следующей ночи.