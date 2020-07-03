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    Шоу-биз

    Ненакрашенная Тина Кароль восхитила фанатов роскошным розарием у своего дома

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    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль - Ненакрашенная Тина Кароль восхитила фанатов роскошным розарием у своего дома
    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль

    Певица обожает цветы

    Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль с самого утра подняла настроение своим поклонникам. Так, исполнительница поделилась с фанатами домашним видео, на котором предстает без концертных эффектных костюмов и яркого мейк-апа. На фан-странице звезды в Instagram появилось видео, на котором Кароль изображена без грамма косметики.

    Фанаты увидят Тину в кепке и в кофте. В таком виде исполнительница похвасталась розарием во дворе своего загородного дома.

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    Публикация от Тина Кароль ФанТина (@tinakarol_fantina)

    «Цветочного дня!» – цитируют фанаты Тины Кароль ее пожелания поклонникам, которые не удержались от хороших слов в адрес кумира:

    «Пусть в душе цветут цветы», «Вы замечательная, классная, улыбчивая и, одновременно, загадочная», «Красавица ты наша. Розы просто обалдеть! Представляю, какая красота во дворе», - пишут восторженные поклонники.

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