Ненакрашенная Тина Кароль восхитила фанатов роскошным розарием у своего дома
Певица обожает цветы
Поп-дива украинского шоу-бизнеса Тина Кароль с самого утра подняла настроение своим поклонникам. Так, исполнительница поделилась с фанатами домашним видео, на котором предстает без концертных эффектных костюмов и яркого мейк-апа. На фан-странице звезды в Instagram появилось видео, на котором Кароль изображена без грамма косметики.
Фанаты увидят Тину в кепке и в кофте. В таком виде исполнительница похвасталась розарием во дворе своего загородного дома.
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«Цветочного дня!» – цитируют фанаты Тины Кароль ее пожелания поклонникам, которые не удержались от хороших слов в адрес кумира:
«Пусть в душе цветут цветы», «Вы замечательная, классная, улыбчивая и, одновременно, загадочная», «Красавица ты наша. Розы просто обалдеть! Представляю, какая красота во дворе», - пишут восторженные поклонники.