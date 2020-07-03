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    Располневшая Рианна представила новую модель нижнего белья (фото)

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    Певица Рианна - Располневшая Рианна представила новую модель нижнего белья (фото)
    Певица Рианна

    Артистка регулярно привлекает для демонстрации его продукции моделей с разными типами фигуры

    Поклонники музыкального творчества 32-летней Рианны заждались ее новых песен и, вероятнее всего, услышат их нескоро, потому что поп-звезде не до того. Певица сконцентрирована на другом деле, которое успешно развивается. Бренд нижнего белья Savage X Fenty, созданный ею, набирает популярность, и его владелица делает для этого все возможное. Рианна продолжает оставаться его лицом, рекламируя новые коллекции. И вот в сети появились свежие кадры одной из последних ее съемок.

    На них Рианна предстала в розовом кружевном комплекте, для рекламы которого отлично подошел морской фон. Новую коллекцию Savage X Fenty певица представила не одна: в качестве моделей попробовали себя покупательницы марки, победившие в конкурсе бренда.

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    Располневшая Рианна представила новую модель нижнего белья (фото)
    Располневшая Рианна представила новую модель нижнего белья (фото)
    Располневшая Рианна представила новую модель нижнего белья (фото)

    Рианна регулярно привлекает для демонстрации его продукции моделей с разными типами фигуры. Размерная линейка Savage X Fenty широка, что изначально было важной составляющей концепции бренда.

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