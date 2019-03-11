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    Шоу-биз

    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой

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    Джордин Вудс и Кайли Дженнер - Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс и Кайли Дженнер

    Известная модель старается помириться с Кайли Дженнер

    В середине февраля стало известно, что Хлои Кардашьян рассталась с Тристаном Томпсоном: он изменил ей с лучшей подругой Кайли Джордин Вудс. С тех пора Жордин не появлялась в Instagram - последний пост на ее странице был еще 18 февраля.

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    А сегодня она выложила в профиль новые фотографии и написала: «Если Вы читаете это, значит, Бог дал вам еще один день, чтобы проснуться и быть благодарным и быть лучше, чем вы были вчера».

    Подписчики, кстати, заметили: Вудс не только решила появиться в соцсетях впервые после скандала, но и сделала шаг к примирению с Кайли и лайкнула ее фотографию! Кажется, она не теряет надежду вернуть их дружбу.

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    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой
    Джордин Вудс вернулась в Instagram после скандала с изменой

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    модель Кардашьян
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