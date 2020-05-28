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    Шоу-биз

    Комика Джимми Фэллона обвинили в расизме за скетч 20-летней давности (видео)

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    Американский комик Джимми Фэллон - Комика Джимми Фэллона обвинили в расизме за скетч 20-летней давности (видео)
    Американский комик Джимми Фэллон

    На сторону телеведущего уже встал темнокожий актер Джейми Фокс

    На днях в соцсетях вспомнили про скетч 2000 года, снятый для программы Saturday Night Live. Вспомнили, конечно, не просто так: в этом видео комик и ныне ведущий The Tonight Show Джимми Фэллон изображал своего коллегу Криса Рока и шутил про темнокожих.

    В скетче Фэллон предстает с блэкфейсом (черным гримом для пародий на афроамериканцев, сильно порицаемым в современном обществе) и шутит о темнокожих участниках в шоу «Кто хочет стать миллионером»: они якобы редко появлются в шоу, потому что не любят отвечать на вопросы.

    «Они хотят быть миллионерами, но им нужно задавать вопросы вроде: «Сколько граммов крэка употребил Рик Джеймс в 1981 году, когда записал Super Freak?», - рассказал Джимми Фэллон.

    Фэллон тут же извинился за промах двадцатилетней давности: «Этому нет никакого оправдания. Я очень сожалею, что принял это бесспорно оскорбительное решение».

    На его сторону уже встал темнокожий актер Джейми Фокс:

     «Он изображал Криса Рока, это не блэкфейс. Знаю, время сейчас трудное. Но это перебор. Оставьте его в покое, есть проблемы посерьезнее».

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