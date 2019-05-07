  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ

    • Розсилка
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ

    Сага о «тайных» отношениях артистов, видимо, подходит к концу

    На днях исполнилось 13 лет с даты создания уже легендарного для украинского шоу-бизнеса дуэта Потап и Настя. Несмотря на паузу в творческих отношениях, стали набирать обороты любовные отношения между артистами.

    Инсайдерам издания «Страна» стало известно, что в конце весны пара сыграет свадьбу и поставит точку в кривотолках касательно их романа.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ
    Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ

    «Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать «горько!». Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц», - рассказал изданию осведомитель.

    Сообщается, что организацией торжества занимается известное ивент-агентство,  которое на рынке уже более 15 лет. Подробности торжества держат в строжайшей секретности.

     Читайте также: Без макияжа и в шляпке: Ирину Луценко вместе с мужем и сыном заметили в аэропорту Рима
    Настя Каменских Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ