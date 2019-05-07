Тренируемся кричать «горько»: Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в конце мая - СМИ



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Сага о «тайных» отношениях артистов, видимо, подходит к концу

На днях исполнилось 13 лет с даты создания уже легендарного для украинского шоу-бизнеса дуэта Потап и Настя. Несмотря на паузу в творческих отношениях, стали набирать обороты любовные отношения между артистами.

Инсайдерам издания «Страна» стало известно, что в конце весны пара сыграет свадьбу и поставит точку в кривотолках касательно их романа.

«Это свершится 23 мая, в четверг. Наконец-то Потапу и Насте будут кричать «горько!». Свадьба состоится в Киеве, а после - молодожены улетают в медовый месяц», - рассказал изданию осведомитель.

Сообщается, что организацией торжества занимается известное ивент-агентство, которое на рынке уже более 15 лет. Подробности торжества держат в строжайшей секретности.