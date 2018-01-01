Трудная жизнь и мечты героев реалити «Наречена для тата»

По статистике на конец прошлого года в Украине официально зарегистрировано около 15 тысяч одиноких мужчин, которые воспитывают детей

Как оказалось, среди них нашлись «храбрецы», которые, несмотря на первый, не очень удачный семейный опыт готовы найти вторую половинку и новую маму для своего ребенка. Именно для этого одинокие папы пришли на проект «Наречена для тата». И так, трое мужчин проведут целый месяц под одной крышей с потенциальными



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По статистике на конец прошлого года в Украине официально зарегистрировано около 15 тысяч одиноких мужчин, которые воспитывают детей

Как оказалось, среди них нашлись «храбрецы», которые, несмотря на первый, не очень удачный семейный опыт готовы найти вторую половинку и новую маму для своего ребенка. Именно для этого одинокие папы пришли на проект «Наречена для тата».

И так, трое мужчин проведут целый месяц под одной крышей с потенциальными невестами, которых, подобрали для героев опытные психологи проекта с помощью специальной программы совместимости. После чего им предстоит принять решение – продолжать строить отношения с девушками или нет.

Scotch решил разузнать, как жилось одиноким папам до участия в реалити-шоу, почему они решили прийти на проект и главное, какой видят свою потенциальную невесту.

Юрий Шпилька, 27 лет

Работает мастером цеха по уходу за твердыми сырами. Воспитывает восьмилетнего сына Юрчика.

С годовалым сыном на руках Юра остался в возрасте 20 лет. Супруга бросила семью, так как приоритетом для нее была жизнь в городе. Родив сына, девушка не испытывала к нему материнских чувств. Она сбежала в Харьков, оставив ребенка молодому папе. Юрий хотел, чтобы его сын рос в полноценной семье, поэтому неоднократно пытался вернуть горе-маму домой. Но девушка была непоколебима. В итоге ее лишили родительских прав.

С тех пор одинокий папа живет с сыном в частном доме, который построил и обустроил самостоятельно. Свободное время с Юрчиком проводит активно: вместе они рыбачат, ездят в город кататься на аттракционах, посещают бассейн. Мальчик ходит во второй класс и увлекается футболом. В планах папы – записать ребенка в футбольную секцию.

После развода Юрий пытался построить новые отношения, но они не складывались. Как отмечает мужчина, проблема неудач – завышенные требования девушек к нему.

Юрий с сыном и невестой Татьяной

Юрий мечтает встретить настоящую любовь и завести второго ребенка! Хочет найти девушку, для которой семья и домашний уют – это жизненный приоритет.

Спутницей Юрия на ближайшей месяц станет 27-летняя Татьяна Сирица. В мужчинах ценит честность, верность и уверенность.

Марат Осипов, 37 лет

Владелец нескольких ресторанов и сети хлебных магазинов. Воспитывает девятилетнего сына Арсена.

С бывшей супругой Марат познакомился, когда им обоим было по 25 лет. Тогда он работал официантом в компании, руководителем которой являлась его будущая избранница. Девушка видела в Марате перспективу и не ошиблась. Отношения сложились – и уже через два года после свадьбы у пары родился сын Арсен. Однако долго быть вместе паре не судилось. Марат не скрывает того, что сам виноват в разрыве брака. А вот сын Арсен – самое ценное, что есть в жизни молодого папы.

Папа с детства приучил ребенка к здоровому образу жизни. Вместе они посещают тренажерный зал. Мальчик ходит в третий класс, любит собирать конструктор Lego и ведет собственный видеоблог.

Для Марата главное – чтобы девушка смогла построить отношения не только с ним, но и с Арсеном. Ценит в противоположном поле натуральную красоту и внутренний мир. Хочет найти интересную девушку, с которой будет о чем поговорить. Готов дарить ей романтику и любовь.

Марат с дочкой и потенциальной второй половиной Викторией

Спутницей Марата на ближайший месяц станет харизматичная 21-летняя Виктория Короткова. Хочет связать свою жизнь со взрослым и самодостаточным мужчиной, который ставит цели и достигает их.

Михаил Вирич, 46 лет

Работает водителем президента банка. Воспитывает девятилетнюю дочку Зою.

В жизни Михаила было два брака. С первой супругой расстались по ее инициативе. Осталась взрослая дочь, с которой отец поддерживает общение. Вторую жену Михаила звали Катей. В браке с ней родилась дочь Зоя. Мужчина даже присутствовал при родах и называет этот день самым счастливым в его жизни. В 2014 году у Кати возникли проблемы со здоровьем, вскоре она умерла. После трагического случая Михаил вместе с Зоей переехал к маме Евдокии, чтобы та помогала в воспитании дочки.

Отец очень много работает. Когда появляется свободное время, Михаил старается проводить его с дочкой. Вместе с Зоей они любят активный отдых – ездят на велосипедах и роликах.

Девочка учится в школе, увлекается рисованием, играет на синтезаторе.

Михаил ценит в женщинах мягкость, готовность идти на компромиссы.

Одинокий отец Михаил дочкой и будущей невестой Юлией

Спутницей Михаила на ближайший месяц станет 34-летняя Юлия Федчун. Хочет, чтобы ее мужчина был целеустремленным, спокойным и внимательным к ней.

Отметим, «Наречена для тата» – это первая адаптация популярного в Америке шоу «Single Dad Seeking» компании Discovery Media Ventures. В Украине над проектом работает Творческое объединение Анны Калины, создающее главный проект весны «Холостяк».