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    Морозная романтика: влюбленные устроили фотосессию у замерзшего водопада

    Горячие сердца двух любящих людей могут растопить даже замерзший водопад
    Джош Моррис и Морган Дайе из американского штата Теннесси решили отпраздновать помолвку фотосессией на природе — пара отправилась к водопаду Bald River Falls, высота которого составляет около 30 метров. Однако незадолго до этого, они узнали, что водопад замерз. Это не остановило смелую пару, и они отправились на место съемки. Как вы можете
    • Сьогодні, 08:23
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    <span>Влюбленные на фоне водопада Bald River Falls</span>
    Влюбленные на фоне водопада Bald River Falls

    Горячие сердца двух любящих людей могут растопить даже замерзший водопад

    Джош Моррис и Морган Дайе из американского штата Теннесси решили отпраздновать помолвку фотосессией на природе — пара отправилась к водопаду Bald River Falls, высота которого составляет около 30 метров. Однако незадолго до этого, они узнали, что водопад замерз. Это не остановило смелую пару, и они отправились на место съемки. Как вы можете видеть на снимках ниже, получилась уникальная фотосессия у замерзшего водопада.

    «Мы не ожидали, что такая потрясающая красота возможна в реальной жизни» — сказала фотограф Келли Элмор.

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    Морозная романтика: влюбленные устроили фотосессию у замерзшего водопада
    Морозная романтика: влюбленные устроили фотосессию у замерзшего водопада
    Морозная романтика: влюбленные устроили фотосессию у замерзшего водопада
    Морозная романтика: влюбленные устроили фотосессию у замерзшего водопада
    Морозная романтика: влюбленные устроили фотосессию у замерзшего водопада
    Морозная романтика: влюбленные устроили фотосессию у замерзшего водопада

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    Джерело: Fullpicture.ru

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