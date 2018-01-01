Морозная романтика: влюбленные устроили фотосессию у замерзшего водопада

Горячие сердца двух любящих людей могут растопить даже замерзший водопад

Джош Моррис и Морган Дайе из американского штата Теннесси решили отпраздновать помолвку фотосессией на природе — пара отправилась к водопаду Bald River Falls, высота которого составляет около 30 метров. Однако незадолго до этого, они узнали, что водопад замерз. Это не остановило смелую пару, и они отправились на место съемки. Как вы можете



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Влюбленные на фоне водопада Bald River Falls

Горячие сердца двух любящих людей могут растопить даже замерзший водопад

Джош Моррис и Морган Дайе из американского штата Теннесси решили отпраздновать помолвку фотосессией на природе — пара отправилась к водопаду Bald River Falls, высота которого составляет около 30 метров. Однако незадолго до этого, они узнали, что водопад замерз. Это не остановило смелую пару, и они отправились на место съемки. Как вы можете видеть на снимках ниже, получилась уникальная фотосессия у замерзшего водопада.

«Мы не ожидали, что такая потрясающая красота возможна в реальной жизни» — сказала фотограф Келли Элмор.

Джерело: Fullpicture.ru