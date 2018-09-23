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    Жизнь

    Ученые пришли к выводу, что идеальный оттенок помады зависит от цвета ваших сосков

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    Ученые пришли к выводу, что идеальный оттенок помады зависит от цвета ваших сосков

    Как вы будете объяснять это консультанту в магазине пока непонятно

    Каждый день мы слышим сотни новостей о красоте. Но только некоторые и них способны приводить в шок. Эта – одна из них.

    Доктора утверждают: оттенок помады, который максимально приближен к цвету ваших сосков – подойдет вам идеально. Именно в этом случае помада будет «той-самой».

    Главной причиной этой взаимосвязи эксперты считают... разумную природу. По их мнению, она – лучший колорист и знает, какой цвет лучше других дополнит тон вашей кожи. Не верите? Смотрите сами:

    Ранее «Скотч» показывал блестящую Ирину Шейк на Неделе моды в Милане

    Джерело: elle.ua

    мода и красота здоровье
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