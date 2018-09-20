  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ирина Шейк блеснула на Неделе моды в Милане (фото)

    • Розсилка
    Ирина Шейк блеснула на Неделе моды в Милане (фото)

    Шикарный выход

    Топ-модель Ирина Шейк вместе с актером Брэдли Купером воспитывают 16-месячную дочь Ли. Несмотря на это, Шейк доказала, что она не потеряла модельную форму и свою магию. Она вышла на миланский подиум так, как будто никогда и не рожала.

    32-летняя Ирина вышла облегающем платье Max Mara, которое подчеркнуло ее невероятную фигуру. Ее партнерами по подиуму стали мировые звезды модельного бизнеса — Джиджи Хадид и Кайе Гербер.

    1 з 2
    на весь екран згорнути
    Ирина Шейк блеснула на Неделе моды в Милане (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Хейли Болдуин опровергла слухи о свадьбе с Джастином Бибером

    Джерело: dailymail

    мода и красота шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ