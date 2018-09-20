Ирина Шейк блеснула на Неделе моды в Милане (фото)



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Шикарный выход

Топ-модель Ирина Шейк вместе с актером Брэдли Купером воспитывают 16-месячную дочь Ли. Несмотря на это, Шейк доказала, что она не потеряла модельную форму и свою магию. Она вышла на миланский подиум так, как будто никогда и не рожала.

32-летняя Ирина вышла облегающем платье Max Mara, которое подчеркнуло ее невероятную фигуру. Ее партнерами по подиуму стали мировые звезды модельного бизнеса — Джиджи Хадид и Кайе Гербер.

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Джерело: dailymail