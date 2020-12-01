  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Украинская телеведущая призналась, что 14 лет подвергалась домашнему насилию

    • Розсилка
    Телеведущая Надежда Матвеева - Украинская телеведущая призналась, что 14 лет подвергалась домашнему насилию
    Телеведущая Надежда Матвеева
    instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya/

    Мать Матвеевой неоднократно обращалась в милицию, но правоохранители отказывались помогать ей, пока не возникнет «прямая угроза жизни»

    Украинская телеведущая Надежда Матвеева рассказала о своем тяжелом детстве. По словам журналистки, она страдала от домашнего насилия на протяжении многих лет. Женщина поведала о сложном периоде в Instagram, тем самым поддержав всемирную акцию «16 дней против насилия».

    «14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства, и личность», — так начала свой пост Матвеева. Она добавила, что в детстве искренне надеялась, что отец перестанет возвращаться домой пьяным. В таком состоянии он нередко кричал на родных и бил жену.

    screenshot_1_117

    Мать Матвеевой неоднократно обращалась в милицию, но правоохранители отказывались помогать ей, пока не возникнет «прямая угроза жизни». Отчаявшаяся женщина несколько раз пыталась подать на развод, но суд также отказывал.

    «Я выросла и, кажется, стала сильной. Уже похоронила отца, берегу маму. Благодарна родителям за то, что у меня есть жизнь», — добавила Матвеева. Журналистка призналась, что ей тяжело делиться такими подробностями своей жизни, однако молчать о насилии над женщинами она считает недопустимым.

     

    Теги: алкоголизм телеведущая домашнее насилие
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies