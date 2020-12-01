Украинская телеведущая призналась, что 14 лет подвергалась домашнему насилию

Мать Матвеевой неоднократно обращалась в милицию, но правоохранители отказывались помогать ей, пока не возникнет «прямая угроза жизни»

Украинская телеведущая Надежда Матвеева рассказала о своем тяжелом детстве. По словам журналистки, она страдала от домашнего насилия на протяжении многих лет. Женщина поведала о сложном периоде в Instagram, тем самым поддержав всемирную акцию «16 дней против насилия».

«14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства, и личность», — так начала свой пост Матвеева. Она добавила, что в детстве искренне надеялась, что отец перестанет возвращаться домой пьяным. В таком состоянии он нередко кричал на родных и бил жену.

Мать Матвеевой неоднократно обращалась в милицию, но правоохранители отказывались помогать ей, пока не возникнет «прямая угроза жизни». Отчаявшаяся женщина несколько раз пыталась подать на развод, но суд также отказывал.

«Я выросла и, кажется, стала сильной. Уже похоронила отца, берегу маму. Благодарна родителям за то, что у меня есть жизнь», — добавила Матвеева. Журналистка призналась, что ей тяжело делиться такими подробностями своей жизни, однако молчать о насилии над женщинами она считает недопустимым.