  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Украинская телеведущая Василиса Фролова - Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов
    Украинская телеведущая Василиса Фролова

    Ведущая отметила, что привыкла много есть и может пачками употреблять печенье

    Ведущая похудела на 9 килограммов

    Известная украинская ведущая Василиса Фролова, которая 7 марта впервые стала мамой, пока рассказала, что удивлена своим похудением.

    Так, 43-летняя звезда призналась, что через две недели после родов похудела на 9 килограммов, не ограничивая свой рацион сладостями и выпечкой.

    Об этом Василиса сообщила, опубликовав соответствующий пост в Instagram.

    instagram.com/vasyafrolova
    instagram.com/vasyafrolova

    «Вчера, когда я решилась, приложение спросил меня "Простите, а вы кто?" Оно не могло понять, чем за две недели можно сбросить 9 кг. Конечно, ничего сверхъестественного со мной не случилось, тем более, за время беременности я много не набрала», - отметила ведущая.

    Также ведущая отметила, что привыкла много есть и может пачками употреблять печенье.

    «Я привыкла есть очень много. Беременной я ни в чем себе не отказывала, в роддоме меня разбаловали 6-разовым питанием, в сладком я себя вообще не ограничиваю, по вечерам привыкла, о, ужас, исты мучные изделия. Я вообще могу стать честной рекламой печенья их я им пачками», — отметила Фролова.

    Отметила ведущая и то, что имеет хорошие гены и кормит грудью, что тоже влияет на процесс похудения.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов
    Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов
    Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов
    Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов
    Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов
    Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов
    Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов
    Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов
    Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

    Читайте также: Курьезные выходки детей, которые решили узнать, где же кончается терпение родителей

    Теги: дети телеведущая
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies