Украинская телеведущая удивила результатом похудения спустя две недели после родов
Ведущая отметила, что привыкла много есть и может пачками употреблять печенье
Ведущая похудела на 9 килограммов
Известная украинская ведущая Василиса Фролова, которая 7 марта впервые стала мамой, пока рассказала, что удивлена своим похудением.
Так, 43-летняя звезда призналась, что через две недели после родов похудела на 9 килограммов, не ограничивая свой рацион сладостями и выпечкой.
Об этом Василиса сообщила, опубликовав соответствующий пост в Instagram.
«Вчера, когда я решилась, приложение спросил меня "Простите, а вы кто?" Оно не могло понять, чем за две недели можно сбросить 9 кг. Конечно, ничего сверхъестественного со мной не случилось, тем более, за время беременности я много не набрала», - отметила ведущая.
Также ведущая отметила, что привыкла много есть и может пачками употреблять печенье.
«Я привыкла есть очень много. Беременной я ни в чем себе не отказывала, в роддоме меня разбаловали 6-разовым питанием, в сладком я себя вообще не ограничиваю, по вечерам привыкла, о, ужас, исты мучные изделия. Я вообще могу стать честной рекламой печенья их я им пачками», — отметила Фролова.
Отметила ведущая и то, что имеет хорошие гены и кормит грудью, что тоже влияет на процесс похудения.
Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.
Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.
«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.
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