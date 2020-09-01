Украинские звезды повели детей в школу (фото)



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Подборка фото ко Дню знаний, показав, как ведут детей в школу украинские звездные родители

1 сентября в Украине стартовал новый учебный год с соблюдением карантинных ограничений. Звезды украинского шоу-бизнеса уже отвели детей в школу и показали, как проходит День знаний в новых реалиях.

Обучение в школах в этом году будет проходить в условиях карантина, поэтому и собирать детей в учебные заведения пришлось по-особенному. Подборка фото ко Дню знаний, показав, как ведут детей в школу украинские звездные родители.

Тарас Тополя

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя отвел в школу старшего 7-летнего сына Романа. Мальчик в вышиванке и в кепке вместе с одноклассницей крепко обнимал, похоже, свою первую учительницу, которая появилась в защитной маске.

instagram.com/tarastopolia/

«Слова излишни», – лаконично подписал милое фото многодетный отец Тарас Тополя.

Григорий Решетник

Неизменный ведущий шоу «Холостяк» отдал своего 7-летнего сына Ивана в первый класс. Звездный отец сфотографировал сына в красивом темно-синем костюме и белых кроссовках с букетом в руках и ярким портфелем, который стоял рядом. Мальчик не скрывал своего счастья от начала школьной жизни. Стоит отметить, что в День знаний первоклассника поддерживал не только папа, но и беременная мама Кристина и младший брат Дмитрий.

instagram.com/kristina_reshetnik/

«Наш первый первоклассник. Сыночек, желаем тебе интересных школьных приключений. Всегда верим в тебя и очень любим, ты крутой», – написал Григорий Решетник.

Лидия Таран

Известная украинская телеведущая воспитывает дочь Василису. В День знаний Лидия Таран вместе с девочкой пришла в школу на Подоле. Она призналась, что школьница прихватила с собой три защитные маски и две бутылочки антисептика и несмотря на карантин бесконечно рада встрече с одноклассниками.

instagram.com/lidiyataran/

«Не таким я представляла себе 1 сентября. Эти первоклассники в масках, сердце разрывается. Эти длинноногие олени, типа моей, которые так скакали от радости, что физически пришли в свою школу и можно не виртуально обняться и встретиться! Школа теперь не только об образовании, школа о самой жизни», – написала Лидия Таран.

Дочь звезды для первого учебного дня выбрала классическую черную юбку свободного кроя, которую совместила с белой блузкой со спущенными рукавами и массивными кроссовками. Сама же телеведущая предстала в яркой розовом платье длины макси с поясом, в босоножках с широкими ремешками и без макияжа.

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