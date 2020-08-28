Ведущая «Давай поженимся» бросилась под грузовик с криками «Дави меня!»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На вопрос водителя о том, нормальный ли она человек, телеведущая ответила утвердительно

Ведущая программы «Давай поженимся!» на российском Первом канале Роза Сябитова бросилась под грузовик, чтобы защитить плитку на своем участке. Свое противостояние со строителями соседского дома она сняла на видео и опубликовала в сторис в Instagram.

«Вот смотрите, я специально, когда начала строиться, оставила три метра своей собственной земли, для того чтобы можно было удобно въезжать», — рассказала телесваха. По ее словам, соседи решили поступить иначе и установили забор на границе участка, из-за чего возникли проблемы с въездом и выездом больших автомобилей.

Затем Сябитова показала, как с участка напротив ее дома пытается выехать грузовик. Ведущая возмутилась тем, что водитель чуть не зацепил столб на ее участке, а затем бросилась под автомобиль, чтобы спасти свою плитку от разрушения. «Стой! Дави меня! Давай, давай, дави! Смотрите, он меня давит!» — эмоционально прокричала сваха.

На вопрос водителя о том, нормальный ли она человек, Сябитова ответила утвердительно и уточнила, что находится на своей частной территории. «Не дам я проехать, потому что вы своей машиной мне плитку давите», — объяснила она свой отказ дать автомобилю дорогу.

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