Умер создатель «Кота Леопольда»

Российский мультипликатор Константин Романенко скончался от разрыва аневризмы в мозгу

Умер российский мультипликатор Константин Романенко. 72-летний создатель мультфильма о коте Леопольде ушел из жизни 18 ноября, однако известно об этом стало лишь сейчас. Во время отдыха на даче в деревне Труфановка Романенко почувствовал себя плохо и потерял сознание. К нему приехала скорая помощь, но медики не смогли его спасти. Причиной смерти мультипликатора стал разрыв аневризмы в мозгу.

«Костя всей душой уходил в работу, очень любил то, чем занимается. Художники рисуют яркие картины, персонажей, а мультипликаторы вдыхают в них жизнь, заставляют статичную картинку двигаться. Помните сцену из "День рождения кота Леопольда", где кот идет с тортом в руках и пританцовывает? Я помню, как Костя ее создавал. Он ходил у нас дома по коридору, напевал и пританцовывал, чтобы понять как идут движения тела, а потом бежал за стол и перерисовывал их с себя. Костя подарил свои движения знаменитому коту», — рассказала жена Константина Романенко Ксения.