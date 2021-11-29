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    Кейт Миддлтон должна кланяться собственным детям из-за королевского протокола

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    Кейт Миддлтон вместе с детьми - Кейт Миддлтон должна кланяться собственным детям из-за королевского протокола
    Кейт Миддлтон вместе с детьми

    В королевской семье все не так просто

    Протокол британской королевской семьи очень строг и ни для кого не делает исключений. Сложные ограничения накладываются даже на такую видную фигуру, как Кейт Миддлтон. Местами правила доходят до абсурда.

    Дело в том, что Кейт – человек не королевских кровей. А потому она должна отвешивать реверансы принцу Чарльзу, королеве, а также принцессам Евгении и Беатрис. Но есть в семье и другие особы, которым Миддлтон обязана кланяться.

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    Когда маленький детский сад вышел из-под контроля
    Когда ребенок больно хватает за волосы
    Когда радуешься поделке. Хоть она и не очень…
    Когда центр жизни забавляется новой игрушкой
    Когда малыш жует что-то несъедобное
    Когда ребенок капризничает в общественном месте
    Когда сотый раз за день меняешь одежду
    Когда отец дурачится с малышом, а на душе радостно-радостно

    Трое детей герцогини от принца Уильяма оказались «достойнее», чем их мать, а потому Кейт обязана оказывать им знаки уважения. Не делать этого Миддлтон может только тогда, когда рядом с ней супруг – гласит королевский протокол.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям грубо нарушили королевский протокол.

    Вся семья была замечена вместе у 5 терминала, где провожают и встречают членов королевской семьи и высокопоставленных лиц. А это грубое нарушение королевского протокола. Согласно правилам, родители и дети не могут находиться в одном транспортном средстве одновременно.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Кейт Миддлтон должна кланяться собственным детям из-за королевского протокола