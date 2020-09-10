В 50 выглядит на 25. Вечно молодая англичанка объяснила отсутствие морщин (фото)



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50-летней Раджан Гилл (слева) с дочерью

Англичанка пояснила, что ей неизвестен секрет «вечной молодости»

Жительница английского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, рассказала о том, как до 50 лет на ее лице отсутствовали морщины. Об этом пишет издание Daily Mail.

По словам 50-летней Раджан Гилл (Rajan Gill), она настолько молодо выглядит, что ее принимают за сестру одной из ее старших дочерей, которым 19 и 25 лет. «Девочки очень смущаются, когда у них спрашивают, прихожусь ли я им сестрой, а мне кажется, что это огромный комплимент, — отметила англичанка. — Они сразу так: "Ну снова-здорово", но потом мы об этом посмеиваемся. Мне очень льстит, что люди считают меня их ровесницей».

При этом Гилл заявила, что такая внешность иногда причиняет ей неудобства. «Это безумие, но мне приходится носить документы с собой, потому что никогда не знаешь, вдруг я заскочу в супермаркет за бутылкой вина, а их снова потребуют», — призналась она.

Англичанка пояснила, что ей неизвестен секрет «вечной молодости». «Подозреваю, что у меня просто хорошие гены», — сказала женщина. Она уточнила, что ведет здоровый образ жизни, избегает фастфуда и следит за кожей, однако не может порекомендовать конкретные косметические продукты, поскольку часто их меняет. Гилл связывает отсутствие у нее морщин с тем, что она никогда не загорает. «Во время отпуска я бываю в бассейне и все такое, но никогда не лежу на солнце часами», — заметила она.

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