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    Жизнь

    В 50 выглядит на 25. Вечно молодая англичанка объяснила отсутствие морщин (фото)

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    50-летней Раджан Гилл (слева) с дочерью - В 50 выглядит на 25. Вечно молодая англичанка объяснила отсутствие морщин (фото)
    50-летней Раджан Гилл (слева) с дочерью

    Англичанка пояснила, что ей неизвестен секрет «вечной молодости»

    Жительница английского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, рассказала о том, как до 50 лет на ее лице отсутствовали морщины. Об этом пишет издание Daily Mail.

    По словам 50-летней Раджан Гилл (Rajan Gill), она настолько молодо выглядит, что ее принимают за сестру одной из ее старших дочерей, которым 19 и 25 лет. «Девочки очень смущаются, когда у них спрашивают, прихожусь ли я им сестрой, а мне кажется, что это огромный комплимент, — отметила англичанка. — Они сразу так: "Ну снова-здорово", но потом мы об этом посмеиваемся. Мне очень льстит, что люди считают меня их ровесницей».

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    В 50 выглядит на 25. Вечно молодая англичанка объяснила отсутствие морщин (фото)
    В 50 выглядит на 25. Вечно молодая англичанка объяснила отсутствие морщин (фото)
    В 50 выглядит на 25. Вечно молодая англичанка объяснила отсутствие морщин (фото)

    При этом Гилл заявила, что такая внешность иногда причиняет ей неудобства. «Это безумие, но мне приходится носить документы с собой, потому что никогда не знаешь, вдруг я заскочу в супермаркет за бутылкой вина, а их снова потребуют», — призналась она.

    Англичанка пояснила, что ей неизвестен секрет «вечной молодости». «Подозреваю, что у меня просто хорошие гены», — сказала женщина. Она уточнила, что ведет здоровый образ жизни, избегает фастфуда и следит за кожей, однако не может порекомендовать конкретные косметические продукты, поскольку часто их меняет. Гилл связывает отсутствие у нее морщин с тем, что она никогда не загорает. «Во время отпуска я бываю в бассейне и все такое, но никогда не лежу на солнце часами», — заметила она.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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