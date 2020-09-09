  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации

    • Розсилка
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации

    Творчество британца заставит вас задуматься

    В современном обществе накопилось огромное количество проблем, которые иногда не так очевидны, но тем не менее оказывают влияние на каждого человека. Зависимость от гаджетов, влияние социальных сетей, обесценивание труда рабочих, нездоровый образ жизни — это лишь малая часть спорных моментов, которые в своих работах демонстрирует художник Джон Холкрофт.

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации
    Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации

    Мужчина занимается остросоциальной иллюстрацией с 1996 года, его рисунки публиковали известные на весь мир издания, такие как Guardian, Telegraph, Times, BBC и многие другие. Работы Джона достаточно просты на первый взгляд, но каждая из его иллюстраций скрывает в себе глубокий смысл.

    Предлагаем вам ознакомиться с творчеством британца, которое точно заставит вас задуматься.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

     Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

     Читайте также: Фото суровых отцов, которым «не нужны были эти глупые кошки и собаки в доме»

     

    образ жизни фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ