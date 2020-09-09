Что не так с современным миром: сатирические иллюстрации



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Творчество британца заставит вас задуматься

В современном обществе накопилось огромное количество проблем, которые иногда не так очевидны, но тем не менее оказывают влияние на каждого человека. Зависимость от гаджетов, влияние социальных сетей, обесценивание труда рабочих, нездоровый образ жизни — это лишь малая часть спорных моментов, которые в своих работах демонстрирует художник Джон Холкрофт.

Мужчина занимается остросоциальной иллюстрацией с 1996 года, его рисунки публиковали известные на весь мир издания, такие как Guardian, Telegraph, Times, BBC и многие другие. Работы Джона достаточно просты на первый взгляд, но каждая из его иллюстраций скрывает в себе глубокий смысл.

Предлагаем вам ознакомиться с творчеством британца, которое точно заставит вас задуматься.

Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.