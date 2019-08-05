В Бразилии гангстер пытался сбежать из тюрьмы, притворившись своей дочерью



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Мужчина надел резиновую маску, парик и женскую одежду

Бразильский преступник Клаувино да Сильва, также известный как Коротышка, попытался сбежать из тюрьмы, притворившись своей 19-летней дочерью. Об этом сообщает The Guardian.

Мужчина надел силиконовую маску, парик и одежду своей дочери – розовую футболку с изображением пончиков и обтягивающие джинсы. Саму девушку, как предполагают сотрудники тюрьмы, он планировал оставить в камере вместо себя, когда она пришла его навестить.

Мужчину выдала нервозность. После попытки побега его отправили в тюрьму строгого режима, где ему грозят дисциплинарные наказания.

Клаувино да Сильва – руководитель преступной группировки «Красная команда», которая занималась незаконным оборотом наркотиков в Рио-де-Жанейро.

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