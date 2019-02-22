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    Жизнь

    В дом Натали Портман пробрался мужчина по имени Джон Уик

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    Натали Портман - В дом Натали Портман пробрался мужчина по имени Джон Уик
    Натали Портман

    Неизвестный проник в жилище актрисы и откликался на имя персонажа Киану Ривза

    Неизвестный проник в дом актрисы и откликался на имя персонажа Киану РивзаНатали Портман 20 февраля подала в суд на мужчину, который, по ее словам, проник к ней в дом. Также незнакомец преследовал актрису и несколько раз звонил в домофон, но разговаривать с кем-то, кроме актрисы, отказывался.

    Когда полиция арестовала мужчину, он представился как Джон Уик. Сотрудники правопорядка проверили водительские права и узнали настоящее имя преступника, в то время, как Джон Уик – это имя главного героя одноименного боевика, которого сыграл Киану Ривз. Несмотря на то, что это ненастоящее имя мужчины, на имя по документам он не откликался.

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    В дом Натали Портман пробрался мужчина по имени Джон Уик
    В дом Натали Портман пробрался мужчина по имени Джон Уик
    В дом Натали Портман пробрался мужчина по имени Джон Уик
    В дом Натали Портман пробрался мужчина по имени Джон Уик
    В дом Натали Портман пробрался мужчина по имени Джон Уик
    В дом Натали Портман пробрался мужчина по имени Джон Уик
    В дом Натали Портман пробрался мужчина по имени Джон Уик

    Мужчине уже запретили на две недели приобретать и носить оружие. Полицейские передали порталу The Blast слова мужчины, якобы он «установил телепатическую связь» с Натали Портман, поэтому приехал из Колорадо в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с ней лично. Мужчину направили на экспертизу в психиатрическую клинику.

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