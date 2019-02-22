В дом Натали Портман пробрался мужчина по имени Джон Уик



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Натали Портман

Неизвестный проник в жилище актрисы и откликался на имя персонажа Киану Ривза

Неизвестный проник в дом актрисы и откликался на имя персонажа Киану РивзаНатали Портман 20 февраля подала в суд на мужчину, который, по ее словам, проник к ней в дом. Также незнакомец преследовал актрису и несколько раз звонил в домофон, но разговаривать с кем-то, кроме актрисы, отказывался.

Когда полиция арестовала мужчину, он представился как Джон Уик. Сотрудники правопорядка проверили водительские права и узнали настоящее имя преступника, в то время, как Джон Уик – это имя главного героя одноименного боевика, которого сыграл Киану Ривз. Несмотря на то, что это ненастоящее имя мужчины, на имя по документам он не откликался.

Мужчине уже запретили на две недели приобретать и носить оружие. Полицейские передали порталу The Blast слова мужчины, якобы он «установил телепатическую связь» с Натали Портман, поэтому приехал из Колорадо в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с ней лично. Мужчину направили на экспертизу в психиатрическую клинику.



