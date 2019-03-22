В доме Ван Гога нашли тайник с документами и рисунками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Среди находок - страховые документы, выписанные тогдашней владелицей дома Урсулой Лоер

В бывшем доме Ван Гога в южной части Лондона случайно открыли его тайник. Среди найденных вещей - молитвенная книга, страховые документы и несколько листов бумаги с акварельными цветами.

О находке сообщили новые владельцы дома Цзянь Ван и Элис Чайлдс. Во время ремонта они наткнулись на вещи Ван Гога, которые были спрятаны под деревянным полом и на чердаке.

В этом доме Ван Гог жил в 1873-1874 годах. Тогда художнику было 20 лет. По словам исследователя Мартина Бейли, именно Лондон определил будущее художника - здесь он работал в художественной галерее и пытался преподавать.

Среди находок - страховые документы, выписанные тогдашней владелицей дома Урсулой Лоер, молитвенник дочери Урсулы, в которую влюбился писатель, а также несколько акварельных зарисовок.

Джерело: platfor.ma