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    Жизнь

    В доме Ван Гога нашли тайник с документами и рисунками

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    В доме Ван Гога нашли тайник с документами и рисунками

    Среди находок - страховые документы, выписанные тогдашней владелицей дома Урсулой Лоер

    В бывшем доме Ван Гога в южной части Лондона случайно открыли его тайник. Среди найденных вещей - молитвенная книга, страховые документы и несколько листов бумаги с акварельными цветами.

    О находке сообщили новые владельцы дома Цзянь Ван и Элис Чайлдс. Во время ремонта они наткнулись на вещи Ван Гога, которые были спрятаны под деревянным полом и на чердаке.

    В этом доме Ван Гог жил в 1873-1874 годах. Тогда художнику было 20 лет. По словам исследователя Мартина Бейли, именно Лондон определил будущее художника - здесь он работал в художественной галерее и пытался преподавать.

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    В доме Ван Гога нашли тайник с документами и рисунками
    В доме Ван Гога нашли тайник с документами и рисунками
    В доме Ван Гога нашли тайник с документами и рисунками
    В доме Ван Гога нашли тайник с документами и рисунками

    Среди находок - страховые документы, выписанные тогдашней владелицей дома Урсулой Лоер, молитвенник дочери Урсулы, в которую влюбился писатель, а также несколько акварельных зарисовок.

    Джерело: platfor.ma

    искусство будущее
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