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    В космос отправится 90-летний актер из сериала «Звездный путь»

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    Актер Уильям Шетнер - В космос отправится 90-летний актер из сериала «Звездный путь»
    Актер Уильям Шетнер

    Миссия будет снята для документального фильма

    90-летний актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана Кирка в оригинальном сериале «Звездный путь», отправится в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin. Об этом сообщает TMZ.

    15-минутный полет должен состояться в октябре, актер станет самым возрастным человеком, побывавшим в космосе. Как сообщает портал со ссылкой на источники, миссия будет снята для документального фильма.

    20 июля основатель и владелец Blue Origin Джефф Безос совершил 10-минутный полет в космос на корабле его компании New Shepard. Вместе с ним на борту находились брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уолли Фанк и 18-летний выпускник школы Оливер Деймен.

    Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

    «Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    В космос отправится 90-летний актер из сериала «Звездный путь»