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    Жизнь

    В новой версии «Друзей» главных героев сыграют темнокожие актеры

    • Розсилка
    В новой версии «Друзей» главных героев сыграют темнокожие актеры

    Подобное два года назад уже проворачивал Jay-Z

    Знаменитый ситком «Друзья» заиграет новыми красками. Уже в этот вторник шестеро темнокожих актеров примерят роли легендарных персонажей, устроив читку сценария в прямом эфире.

    Подобное два года назад уже проворачивал Jay-Z, когда на расизм в самом популярном ситкоме 90-х только начали поступать жалобы: рэпер пофантазировал на тему «если бы «Друзья» не были такими белыми» в своем видео. Теперь та же идея пришла в голову темнокожей актрисе Габриэль Юнион, которая будет ведущей вечера. В списке актерского состава: Стерлинг Браун, Райан Бат, Узо Адуба, Аиша Хиндс, Кендрик Сэмпсон и Джереми Поуп. В кого перевоплотится каждый из них, пока не объявлено.

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    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    актер
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