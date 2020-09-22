В новой версии «Друзей» главных героев сыграют темнокожие актеры



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Подобное два года назад уже проворачивал Jay-Z

Знаменитый ситком «Друзья» заиграет новыми красками. Уже в этот вторник шестеро темнокожих актеров примерят роли легендарных персонажей, устроив читку сценария в прямом эфире.

Подобное два года назад уже проворачивал Jay-Z, когда на расизм в самом популярном ситкоме 90-х только начали поступать жалобы: рэпер пофантазировал на тему «если бы «Друзья» не были такими белыми» в своем видео. Теперь та же идея пришла в голову темнокожей актрисе Габриэль Юнион, которая будет ведущей вечера. В списке актерского состава: Стерлинг Браун, Райан Бат, Узо Адуба, Аиша Хиндс, Кендрик Сэмпсон и Джереми Поуп. В кого перевоплотится каждый из них, пока не объявлено.

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