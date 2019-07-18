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    Жизнь

    В Нью-Йорке официально запретили дискриминацию на основе прически

    • Розсилка
    В Нью-Йорке официально запретили дискриминацию на основе прически

    Нью-Йорк стал вторым штатом, в котором будет действовать закон

    Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал выдвинутый в феврале законопроект Комиссии по правам человека, согласно которому дискриминация на основе внешнего вида прически или цвета волос приравнивается к расизму. В первую очередь нововведение касается темнокожих ньюйоркцев и направлено на защиту их прав: теперь компании не смогут запрещать сотрудникам носить традиционные прически, кроме случаев, когда это противоречит гигиеническим нормам.

    Нью-Йорк стал вторым штатом, в котором будет действовать такой закон, – несколько дней назад аналогичный приняли на территории Калифорнии.

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    дискриминация
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