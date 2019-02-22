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    Жизнь

    В Нью-Йорке приравняли оскорбление чужой прически к дискриминации

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    unsplash / @aliixar - В Нью-Йорке приравняли оскорбление чужой прически к дискриминации
    unsplash / @aliixar

    В США право носить афропрически является важным элементом борьбы афроамериканцев за свои права

    Нью-йоркская комиссия по правам человека выпустила предписание о недопустимости оскорбления людей из-за прически или цвета их волос. Об этом пишет The New York Times.

    Изменения касаются всех ньюйоркцев, но в первую очередь они касаются прав темнокожих и направлены на борьбу с расовой дискриминацией. Подчеркивается, что жители Нью-Йорка имеют право носить самые разные стили причесок, в том числе «косички, косы, узлы банту, Temp Fade, афро», и в целом распоряжаться своей шевелюрой как угодно, будь то натуральные волосы или завитые. Исключением являются случаи, когда прическа явно нарушает правила санитарии и гигиены.

    Ранее в американском суде не рассматривали дела, связанные с прическами, несмотря на то, что жители страны нередко жалуются на дискриминацию из-за прически. Например, в Алабаме суд отклонил обращение темнокожей женщины, которую не взяли на работу в страховую компанию из-за того, что она носила дреды.

    В США право носить афропрически является важным элементом борьбы афроамериканцев за свои права, в 1960-е годы ношение такой прически во многом воспринималось как политическое заявление.

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    Джерело: Esquire

    мода и красота США новости
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