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    Шоу-биз

    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет

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    Люк Перри - Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Люк Перри
    tsn.ua

    Фанаты популярного сериала скорбят

    27 февраля 52-летний голливудский актер Люк Перри попал в больницу с инсультом. Врачи приехали на вызов, поступивший из дома звезды сериала "Беверли-Хиллз" в Шерман-Оукс около 9:40 утра. По приезду медиков, актер был еще в сознании, разговаривал и отзывался на обращения. Но затем его состояние ухудшилось и Перри увезли в больницу.

    К сожалению, Перри не смог справиться с заболеванием и 4 марта он умер. Об этом заявил его пресс-секретарь, передает NBCNews.

    По его словам, актер умер в окружении семьи. Проститься пришли сын Джек и дочь Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр и бывшая жена Минни Шарп.

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    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет
    Дилана из «Беверли-Хилл» больше нет: Люк Перри скончался в возрасте 52 лет

    Напомним, что ранее телеканал Fox заказал шестисерийное продолжение культового молодёжного сериала.

    По информации продюсеров, в сериале появятся актёры из оригинального шоу Джейсон Пристли, Дженни Гарт, Йен Зиринг, Гэбриэлль Картерис, Брайан Остин Грин и Тори Спеллинг. Возрождённый сериал будет называться просто «90210». 

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