В Шотландии 18-летняя девушка узнала о своей беременности за 45 минут до родов



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Наученная горьким опытом, молодая мама поставила внутриматочную спираль

18-летняя Эммалуиз Леггэйт из Глазго поняла, что ждет ребенка, только после начала схваток. Она уверяет, что ее живот до последнего момента оставался плоским.

К тому моменту, как Леггэйт забеременела, у девушки и ее бойфренда Шона Ламонта уже была годовалая дочка. Прибавления в семействе они не планировали. Девушка предохранялась с помощью противозачаточных таблеток. Отсутствие месячных она списывала на их действие.

Когда Эммалуиз поняла, что у нее начались схватки, то вместе со своей 63-летней бабушкой поспешила в больницу. Но роды протекали так быстро, что ребенок появился на свет на парковке у медучреждения. Бабушке Луизе пришлось самостоятельно принимать младенца на заднем сиденье автомобиля. От момента, когда Леггэйт осознала, что беременна, до появления на свет ребенка, прошло всего 45 минут.

Сейчас девочке уже восемь месяцев. Врачи говорят, что маленькая Сиара Луиз Ламонт появилась на свет абсолютно доношенной, и ее мать девять месяцев не замечала беременности.

«Я не делала тест на беременность. Меня не тошнило, не было утреннего недомогания. Даже живот не рос. Я немного прибавила в весе, поэтому моя мама предложила, чтобы мы больше гуляли, но вес равномерно распределился по всему телу», - рассказала изданию Mirror Леггэйт. Она добавила, что дочка никогда не пиналась в животе.

Джерело: Cosmopolitan