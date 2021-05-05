В США 12-летний мальчик окончил среднюю школу и колледж одновременно

Майк не считает, что из-за учебы он лишился детства

12-летний мальчик из Солсбери (Северная Каролина, США) по имени Майк Виммер доказал, что тяжелая работа всегда окупается, так как он собирается отметить сразу два жизненных достижения за одну неделю: окончание средней школы Concord Academy и общественного колледжа Rowan-Cabarrus.

Несмотря на то, что Майку только 12 лет, он закончил четырехлетнюю программу обучения всего за один год.

«Многие люди думают, что я отказался от своего детства или каким-то образом потерял его. Но на самом деле я хорошо провожу время», — говорит Майк.

«Меня действительно всегда к этому тянуло. В 18 месяцев, держа в руках свой первый iPad, я начал задаваться вопросом: «А как он работает?», — вспоминает Майк.

В пять лет мальчик стал серьезно заниматься компьютерным программированием. К этому времени он самостоятельно, методом проб и ошибок, освоил около дюжины языков программирования, пишет CNN.

Майк очень быстро справлялся со школьной программой, поэтому решил заранее поступить в колледж, и в итоге успешно закончил и то, и другое. Также мальчик основал две технологических стартап-компании: Next Era Innovations и Reflect Social. Первая компания специализируется на программировании роботов, а вторая, судя по сайту, занимается объединением популярных социальных сетей с так называемым интернетом вещей (IoT). Но и на этом вундеркинд не остановился. Он стал первым несовершеннолетним, который был принят на работу в Командование специальных операций США (USSOCOM).

В будущем Майк планирует продолжить карьеру в области робототехники и компьютерного программирования, а в настоящее время он решает, что делать после окончания школы и колледжа: принять одно из предложений о работе или получить еще одно образование.

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